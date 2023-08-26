"Освободите подмышки!": компания Dave призвала женщин перестать брить подмышки в жаркую погоду

Началось все с того, что в компании провели опрос среди женщин и выяснили, что, оказывается, дамы в жаркую погоду несколько стесняются, когда в жару потеют аки лошади, бреют подмышки и всячески стараются выглядеть достойно. Более того, 8 из 10 женщин не нравится, как они выглядят, когда понимают, что у них потные подмышки. Еще 6 из 10 женщин признались, что судят других по их подмышкам.

А тут еще как раз в тему синоптики предупредили, что с 7 по 13 сентября в аккурат к неделе моды в Нью-Йорке, будет жаркая солнечная погода. Так что многие дамы будут чувствовать себя менее комфортно, особенно в душном метро.

