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"Освободите подмышки!": компания Dave призвала женщин перестать брить подмышки в жаркую погоду

"Освободите подмышки!": компания Dave призвала женщин перестать брить подмышки в жаркую погоду

Автор:
26 августа 2023 04:58
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Dave   Дезодорант   волосатые подмышки   подмышки   пот   растительность   фото   
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А потом мы удивляемся, почему в "Цивилизованном мире" так много геев.

Началось все с того, что в компании провели опрос среди женщин и выяснили, что, оказывается, дамы в жаркую погоду несколько стесняются, когда в жару потеют аки лошади, бреют подмышки и всячески стараются выглядеть достойно. Более того, 8 из 10 женщин не нравится, как они выглядят, когда понимают, что у них потные подмышки. Еще 6 из 10 женщин признались, что судят других по их подмышкам.

А тут еще как раз в тему синоптики предупредили, что с 7 по 13 сентября в аккурат к неделе моды в Нью-Йорке, будет жаркая солнечная погода. Так что многие дамы будут чувствовать себя менее комфортно, особенно в душном метро.


Вот и решил бренд средств личной гигиены попиарится выступить освободителем женских подмышек от предрассудков. Оперативно запустил компанию #FreeThePits и начал призывать прекрасную половину человечества перестать комплексовать и начать активно показывать окружающим подмышки, желательно небритые.


Надо отдать должное маркетологам Dave, запах пота в жаркую погоду в закрытом помещении - это жесть, а с волосатыми подмышками он усиливается. Так что избавится от неприятного амбре станет сложнее, а значит потребуется больше мыла и дезодоранта. Вот и все, ничего личного, просто бизнес.


Для пущего эффекта в метро Нью-Йорка разместили баннеры с местными красотками и анонсировали на 7 сентября интерактивную презентацию, в рамках которой всем желающим будет выдан подарочный набор — дезодорант и талончик на одну бесплатную поездку в метро.


Ну а это местные дамы все в том же метро Нью-Йорка борются за свободу своих подмышек (шутка), просто что-то не поделили.


Друзья, а как вы относитесь к женской волосатости? 😉







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Метки: Dave   Дезодорант   волосатые подмышки   подмышки   пот   растительность   фото   
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2  комментария
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Damvrot Hohlam 52 минуты назад
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Просто чувак в интернете Полминуты назад
Да пусть вырождаются, нам это выгодно.
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