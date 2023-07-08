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Главные усачи и бородачи мира животных

Главные усачи и бородачи мира животных

Автор:
08 июля 2023 20:52
Сообщество : Животные
Метки: Животное   борода   голова   интересно   растительность   усы   факт   фото   шерсть   шея   
4187
16

Они не ходят в барбершопы и не изводят центнеры средств для укладки, чтобы добиться этой роскошной лёгкой небрежности. Ибо природа сама наделила свои создания специфической растительностью, которой позавидует любой человеческий стиляга и модник.

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Метки: Животное   борода   голова   интересно   растительность   усы   факт   фото   шерсть   шея   
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2  комментария
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Вадим Курбатов 7 часов назад
А как же эти!? Не главные, конечно, но тоже не последнее место в мире животных занимают)
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Ясен Пень 8 часов назад
В наше время с бородачами лучше не шутить. Можно задеть чьи-нибудь религиозные чувства.
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