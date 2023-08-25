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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 августа

Автор:
25 августа 2023 21:11
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2244
20
25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп. Я же демонстрирую лишь мемы за сегодня.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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5k
Трям Час назад
Когда уже сделают черный список, чтоб не видеть посты некоторых альтернативно-одаренных?
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34k
ACU900 56 минут назад
Карьер песчаный. Два человека...
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4k
Григорий Час назад
мама - Жак Фреско?
на 5 требуется пояснительная бригадаю.
дальше что то не понимаемое в основном, промотал.
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