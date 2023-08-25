Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 августа

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25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп. Я же демонстрирую лишь мемы за сегодня.
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на 5 требуется пояснительная бригадаю.
дальше что то не понимаемое в основном, промотал.