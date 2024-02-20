Доминик Кастанья – живая мумия

Доминик Кастанья родился в Салиньи, Франция, в 1869 году. Назвать малыша привлекательным не вышло бы при всём желании. У ребёнка было деформировано лицо, выпучены глаза, а нос почти размазан.

Но это ещё не так страшно. Основные испытания были впереди. В возрасте двух лет мальчик перестал нормально развиваться, остался тощим, маленьким и хилым. К двенадцати годам Доминик полностью вырос, а во взрослом возрасте его рост составлял всего 60 сантиметров, а вес – не более 25 килограммов.

Из-за своей внешности с Кастаньей никто не хотел дружить: окружающие считали его больным и опасным для других.

Поначалу Доминик Кастанья пытался жить нормальной жизнью, но его хрупкое тело и внешность не позволяли реализоваться в профессии. Во время работы помощником архитектора в Монако коллега по имени Крузель убедил его выставить себя на всеобщее обозрение: так можно заработать гораздо больше.