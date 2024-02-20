Доминик Кастанья – живая мумия

Вот бы немного похудеть, подтянуть фигуру, избавиться от лишнего. Без спорта и диет. Так рассуждают многие, рассматривая складки на талии и страстно желая избавиться от жировых отложений к Новому году или пляжному сезону. У этого человека проблем с лишним весом не было от слова совсем. Скорее, наоборот.
Живой скелет был довольно распространенным номером на выставках и в передвижных шоу во времена расцвета цирков уродов. Живые скелеты, которых иногда называли тенями, как правило, представляли собой взрослых мужчин, страдающих какими-либо заболеваниями – от расстройства пищеварения до туберкулёза. Они были истощены до предельной степени, многие из них весили менее 35 килограммов.
Для контраста живой скелет часто выставлялся в дуэте с толстой дамой, чтобы лучше сопоставить физические параметры обеих человеческих диковин. В среде шоуменов даже был модным тренд устраивать свадебную церемонию между Толстой леди и Живым скелетом, чтобы получить бесплатную рекламу и привлечь толпу.
Их список длинный, но лишь немногие оказались столь неудачливыми, как Доминик Кастанья. Он же Мумия.
Доминик Кастанья родился в Салиньи, Франция, в 1869 году. Назвать малыша привлекательным не вышло бы при всём желании. У ребёнка было деформировано лицо, выпучены глаза, а нос почти размазан.
Но это ещё не так страшно. Основные испытания были впереди. В возрасте двух лет мальчик перестал нормально развиваться, остался тощим, маленьким и хилым. К двенадцати годам Доминик полностью вырос, а во взрослом возрасте его рост составлял всего 60 сантиметров, а вес – не более 25 килограммов.
Из-за своей внешности с Кастаньей никто не хотел дружить: окружающие считали его больным и опасным для других.
Поначалу Доминик Кастанья пытался жить нормальной жизнью, но его хрупкое тело и внешность не позволяли реализоваться в профессии. Во время работы помощником архитектора в Монако коллега по имени Крузель убедил его выставить себя на всеобщее обозрение: так можно заработать гораздо больше.
Доминик Кастанья решил, что раз уж на него всё равно постоянно пялятся, то почему бы не брать за это деньги. Преисполненный тревог и сомнений, он всё же решился ступить на этот путь.
Впервые Кастанья выставился в Марселе в 1896 году. Крузель выступал в качестве его агента во время этого и всех последующих выступлений. Именно Крузель окрестил приятеля Мумией, вдохновившись впалыми чертами лица и костлявым телом. Это прозвище прижилось.
Кастанье было очень приятно, что его принял кто-то, кто со временем перестал замечать его уродства и физические особенности. Крузель принял Кастанью таким, какой он есть, и благодаря его дружбе Доминик смог не обращать внимания на полные сожаления взгляды. Кастанья ненавидел выставки и эти постоянные взгляды. Его разрывало на части одиночество и отсутствие любви в его жизни.
Когда его друг Крузель женился и ушёл из шоу-бизнеса, Доминик поднялся в свой номер в отеле в Льеже (Бельгия) и покончил с собой. Уникуму, который не смог вынести одиночества и непохожести на других, было всего 36 лет.
Источник:
- Мистические огненные мумии Кабаяна
- Умница доктор Готфрид Кнохе, его странные желания и загадочные мумии
- Гений музыки и эхолокации Эллен Будро
- Уникальные и несгибаемые: люди, силе воли которых можно позавидовать
- Барбара Урслерин: горничная с шелковистыми волосами