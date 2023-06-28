Зачем природа снабдила кошек карманами на ушах?

Природа одарила кошек таким острым слухом, что они способны обнаружить источник звука с точностью вплоть до 5 градусов. И даже могут примерно представлять размеры объектов, издающих эти звуки. Уши легко двигаются и поворачиваются – сказывается природа хищников, хотя многим из них уже нет нужды охотиться.