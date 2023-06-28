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Зачем природа снабдила кошек карманами на ушах?

Зачем природа снабдила кошек карманами на ушах?

Автор:
28 июня 2023 13:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   карман Генри   кошка   орган   складка   слух   теория   ухо   функция   эволюция   
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Любой владелец кошки знает, что у его питомца на ушах имеются небольшие складки кожи, форма которых напоминает кармашек. Зачем нужна эта физиологическая особенность, которая носит название карман Генри?

Он же кожный маргинальный мешок, расположенный в задней части  наружного уха животных.

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Природа одарила кошек таким острым слухом, что они способны обнаружить источник звука с точностью вплоть до 5 градусов. И даже могут примерно представлять размеры объектов, издающих эти звуки. Уши легко двигаются и поворачиваются – сказывается природа хищников, хотя многим из них уже нет нужды охотиться.

Кошачье уход формируют три части:

  • внешнее – собственно, ушная раковина, которая улавливает звуки и направляет звуковые волны дальше;
  • среднее – небольшие косточки, перенаправляющие вибрации ещё дальше;
  • внутреннее, улавливающее звук.

Учёные считают, что складки могли появиться в силу одной из следующих причин:

  1. Помощь в точном определении местонахождения источника звука. В природе это помогает выследить добычу и самому в неё не превратиться, попав в поле внимания более крупного хищника.
  2. Усиление звука, когда орган слуха расположен под наклоном. То есть когда уши животного находятся под углом, то карман Генри усиливает звук и позволяет кошке более точно определить координаты его источника.
  3. Придание дополнительной гибкости. Ещё один слой кожи позволяет безболезненно и без дискомфорта шевелить ушками в разных направлениях. А внимательные хозяева даже считывают сигналы, понимая по движениям, что чувствует питомец – настороженность, радость, гнев, страх и другие эмоции.

Кроме кошек карманы Генри есть у некоторых пород собак. Ещё природа наделила этой опцией ласок, летучих мышей и лис. Все эти животные обладают действительно острым слухом. А наличие кармана Генри позволяет предположить существование у них какого-то общего древнего предка.

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Метки: Животное   карман Генри   кошка   орган   складка   слух   теория   ухо   функция   эволюция   
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