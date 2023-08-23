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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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15.
Мэр Стамбула Реджеп Эрдоган выступает на открытии городского парка имени Джохара Дудаева, и призывает к расправе над Россией. 1996 год
17.
Аргентинские болельщики празднуют на улице с флагами после победы в финале чемпионата мира по футболу против Нидерландов. Буэнос-Айрес, Аргентина, 1978 год
22.
Боснийский охранник, вооруженный штурмовой винтовкой Zastava M70: он сопровождал жениха и невесту на свадьбе в Сараево - во время боснийской войны и распада Югославии, ок. 1993 год
24.
Легендарный вратарь Лев Яшин и олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Мальцев. 20 апреля 1985 года
32.
Шахтеры, использующие «воздушный трамвай», чтобы спуститься в алмазный рудник Кимберли в Южной Африке, 1880-е
36.
Летчик–испытатель, генерал–майор авиации Владимир Ильюшин в Центральном музее Военно–воздушных сил в Монино
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Или мне надо левой рукой гуглить - а не Моника ли это?
№ 36. Именно Владимир Ильюшин выполнял программу испытательных полетов на самолете Т-4 ОКБ Сухого ("Изделие 100"), который на фото.