FISHKINET
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре "Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны "Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников... Водитель сгоревшей в Москве Lamborghini просит вернуть ему деньги Водитель сгоревшей в Москве Lamborghini просит вернуть ему деньги Зачем нужны осы Зачем нужны осы Полицейские задержали мигранта, ударившего москвичку из-за коротких шорт Полицейские задержали мигранта, ударившего москвичку из-за... Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с... В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки Сложная жизнь талантливого художника Сложная жизнь талантливого художника Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на... В Набережных Челнах мигрант напал на школьницу В Набережных Челнах мигрант напал на школьницу Новые демотиваторы на любой вкус Новые демотиваторы на любой вкус Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Самый маленький спасённый младенец в России Самый маленький спасённый младенец в России Бесконечная история про электросамокат и пешеходный переход Бесконечная история про электросамокат и пешеходный переход 10 фейковых фотографий, которые претендовали на историчность, но были разоблачены 10 фейковых фотографий, которые претендовали на историчность, но... В Одессе произошел конфликт из-за канализационного люка В Одессе произошел конфликт из-за канализационного люка На сахалинском острове Итуруп развернулся сюжет русской народной сказки На сахалинском острове Итуруп развернулся сюжет русской народной... 25 несчастных воришек еды, которым прилетела немедленная карма 25 несчастных воришек еды, которым прилетела немедленная карма Что у них там происходит? Что у них там происходит?
Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
23 августа 2023 22:59
Метки: история   ретро   фото   
246
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей 4 часа назад
А чего фотку № 40 не обозначили?
Или мне надо левой рукой гуглить - а не Моника ли это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
АнтонПолднев 3 часа назад
Прикинь, вчера на проповедь ходил. Такие места хорошие достались. Всё так классно видно и слышно было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
995
Кондратий Собакин 3 часа назад
№ 5. Отматывай лет на 20 назад, а то и больше. На фото ни одной машины не то что 50-60-х, но тем более 70-х.
№ 36. Именно Владимир Ильюшин выполнял программу испытательных полетов на самолете Т-4 ОКБ Сухого ("Изделие 100"), который на фото.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4379790



Другие посты автора
Популярное
Жидкая грудь: парень в соцсети поделился историей и сорвал кучу хейта
Жидкая грудь: парень в соцсети поделился историей и сорвал кучу хейта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 августа
Набирающие популярность
Нежелательные имена на Руси
Нежелательные имена на Руси
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
Самый маленький спасённый младенец в России
Самый маленький спасённый младенец в России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#ДТП#авто аварии#Автовсячина#люди#знаменитости#шоу бизнес#кино#Ynews
#Юмор#автомир#аварии#Прикол#США#Россия#позитив#подборка#Приколы#дети
#машина#интересное#интересно#животные#история#забавно#факты#в мире#улыбнуло#картинки
Самый маленький спасённый младенец в России Самый маленький спасённый младенец в России Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Фото с удивительной предысторией: о них стоит знать каждому Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность

На что жалуетесь?

Вернуться