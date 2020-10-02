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В Женеве введут самую высокую в мире минимальную заработную плату

В Женеве введут самую высокую в мире минимальную заработную плату (3 фото)

Автор:
02 октября 2020 14:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: А как у них   женева   заработная плата в Европе   зарплата в мире   минимальная зарплата   референдум   швейцария   
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По итогам референдума, в котором приняли участие около полумиллиона избирателей, в столице Швейцарии принят законопроект о введении "самой высокой в мире минимальной заработной платы" в размере 50 000 швейцарских франков в год, то есть 4166 франков (355 000 рублей) в месяц.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: А как у них   женева   заработная плата в Европе   зарплата в мире   минимальная зарплата   референдум   швейцария   
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9  комментариев
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2k
Max Lu Час назад
интереснее узнать отношение этой зарплаты к уровню жизни там. толку что они с этой зарплатой богачи в Уругвае или где-то ещё?
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3k
ride Max Lu 57 минут назад
"You would need around 3,573.25Fr. in Geneva to maintain the same standard of life that you can have with 1,180.00Fr. (99,386.13руб) in Moscow (assuming you rent in both cities). This calculation uses our Cost of Living Plus Rent Index to compare cost of living. This assumes net earnings (after income tax). You can change the amount in this calculation."

Сто тысяч рублей в Москве это приблизительно как 3600 франков в Женеве. Значит минималка будет, примерно как 120000 руб в Москве
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1k
Kons 5 минут назад
Загнивают


Нужно направить им -дцать миллиардов на поддержку по межправительственному соглашению. Ну то есть как "им"... долго объяснять, к черту подробности!
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6k
Михалыч 9 минут назад
Ну, даже далеко не бедные мои знакомые баварцы завидуют швейцарцам. Но ехать гастарбайтером там крайне сложно, в том числе из-за чудовищных (даже в сравнении с Лондоном) цен.
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44k
Albert GER 13 минут назад
там и жизнь дорогая.
немецкая мечта - гастарбайтером в Швейцарии. работать там, жить в Германии.
но тяжело у них устроится... конкуренция большая.
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271
Остап Ива́нович. 54 минуты назад
Проклятые капиталисты что вытворяют..

Проклятые капиталисты что вытворяют..
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