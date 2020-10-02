В Женеве введут самую высокую в мире минимальную заработную плату

Женева - второй по величине город в мире согласно индексу стоимости жизни, составленному Expatistan.



Но особенно сильно он пострадал от пандемии Covid-19 из-за того, что резко упали доходы от обычного и бизнес-туризма.



Мишель Шара - президент Groupement Transfrontalier Europeen - организации, представляющей приграничных рабочих во Франции и Швейцарии, сказал Guardian, что это голосование - "знак солидарности". Он добавил также, что эта мера поможет поднять уровень жизни 30 000 низкооплачиваемых рабочих, две трети из которых составляют женщины.



Новая минимальная заработная плата была первоначально предложена левыми партиями Швейцарии, которые утверждали, что ее введение - лучший способ решить проблему роста стоимости жизни.