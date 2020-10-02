По итогам референдума, в котором приняли участие около полумиллиона избирателей, в столице Швейцарии принят законопроект о введении "самой высокой в мире минимальной заработной платы" в размере 50 000 швейцарских франков в год, то есть 4166 франков (355 000 рублей) в месяц.
В Женеве введут самую высокую в мире минимальную заработную плату
По итогам референдума, в котором приняли участие около полумиллиона избирателей, в столице Швейцарии принят законопроект о введении "самой высокой в мире минимальной заработной платы" в размере 50 000 швейцарских франков в год, то есть 4166 франков (355 000 рублей) в месяц.
В поддержку нововведения высказались две трети населения Женевы. Изменения вступят в силу с 17 октября. Ранее избиратели дважды отклоняли это предложение - в 2011 и 2014 годах.
По итогам референдума, в котором приняли участие около полумиллиона избирателей, в столице Швейцарии принят законопроект о введении "самой высокой в мире минимальной заработной платы" в размере 50 000 швейцарских франков в год, то есть 4166 франков (355 000 рублей) в месяц.
В поддержку нововведения высказались две трети населения Женевы. Изменения вступят в силу с 17 октября. Ранее избиратели дважды отклоняли это предложение - в 2011 и 2014 годах.
Женева - второй по величине город в мире согласно индексу стоимости жизни, составленному Expatistan.
Но особенно сильно он пострадал от пандемии Covid-19 из-за того, что резко упали доходы от обычного и бизнес-туризма.
Мишель Шара - президент Groupement Transfrontalier Europeen - организации, представляющей приграничных рабочих во Франции и Швейцарии, сказал Guardian, что это голосование - "знак солидарности". Он добавил также, что эта мера поможет поднять уровень жизни 30 000 низкооплачиваемых рабочих, две трети из которых составляют женщины.
Новая минимальная заработная плата была первоначально предложена левыми партиями Швейцарии, которые утверждали, что ее введение - лучший способ решить проблему роста стоимости жизни.
Но особенно сильно он пострадал от пандемии Covid-19 из-за того, что резко упали доходы от обычного и бизнес-туризма.
Мишель Шара - президент Groupement Transfrontalier Europeen - организации, представляющей приграничных рабочих во Франции и Швейцарии, сказал Guardian, что это голосование - "знак солидарности". Он добавил также, что эта мера поможет поднять уровень жизни 30 000 низкооплачиваемых рабочих, две трети из которых составляют женщины.
Новая минимальная заработная плата была первоначально предложена левыми партиями Швейцарии, которые утверждали, что ее введение - лучший способ решить проблему роста стоимости жизни.
Вместо этого правые предложили ввести ограничение на иммиграцию из стран-членов ЕС как способ решения кризиса, но избиратели отклонили это предложение.
Новая минимальная заработная плата в городе будет установлена на уровне чуть более 23 швейцарских франков в час (25,20 долларов США). Это втрое больше, чем в Соединенных Штатах (минимальная заработная плата - 7,25 доллара США в час) и вдвое больше, чем в Великобритании (8,72 фунта стерлингов, или 11,23 доллара США).
Новая минимальная заработная плата в городе будет установлена на уровне чуть более 23 швейцарских франков в час (25,20 долларов США). Это втрое больше, чем в Соединенных Штатах (минимальная заработная плата - 7,25 доллара США в час) и вдвое больше, чем в Великобритании (8,72 фунта стерлингов, или 11,23 доллара США).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сто тысяч рублей в Москве это приблизительно как 3600 франков в Женеве. Значит минималка будет, примерно как 120000 руб в Москве
Нужно направить им -дцать миллиардов на поддержку по межправительственному соглашению. Ну то есть как "им"... долго объяснять, к черту подробности!
немецкая мечта - гастарбайтером в Швейцарии. работать там, жить в Германии.
но тяжело у них устроится... конкуренция большая.