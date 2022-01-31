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Пенсионную систему обманул хитрый швейцарец, сменив пол за 75 франков

Пенсионную систему обманул хитрый швейцарец, сменив пол за 75 франков (3 фото)

Автор:
31 января 2022 09:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Хитрость   Швейцария   женщина   мужчина   пенсия   смена пола   
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Ты – не ты, когда устал работать и хочешь скорее на заслуженный отдых. Мужчина из Швейцарии решил обхитрить власти, и ничего ему за это не было.
Поступок анонима из Швейцарии попал в местные СМИ и наделал там много шума. Неназванный мужчина, благодаря нововведениям в стране с 1 января 2022 года, смог по упрощённой процедуре сменить в документах пол. Теперь для этого необходимо иметь убеждения о принадлежности не к своему полу, провести 10-минутное обследование и заплатить смешные для страны деньги –75 швейцарских франков (6260 рублей). Интересно, что ранее требовалось также физикальное обследование и гормональное тестирование.

За 4 дня мужчина получил одобрение от властей. Его/её следующим этапом в "новой жизни" стала подача документов на выход на пенсию для женщин в 64 года, тогда как мужчины выходят в 65 лет. Кстати, через год ничего не мешает этому человеку стать по документам снова мужчиной.
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И хотя данный инцидента широко обсуждается в СМИ, от властей пока не поступило заявлений, будет ли оспариваться такая корыстная смена пола.

В продолжение темы в соцсетях, стала идея для юношей заиметь убеждения о принадлежности к другому полу и безболезненно "откосить" от службы в армии.
А вы как считаете, это гениальное решение или позор на седины швейцарца?

Источник:

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Метки: Ynews   Хитрость   Швейцария   женщина   мужчина   пенсия   смена пола   
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Алксандр Шевченко 6 минут назад
Позор - это наша пенсионная реформа. Когда у мужчин шанс выйти на пенсию (если ты не слабовик или чиновник) - % 5-10. Да и сама пенсия в неполных 200 $ - позор (для сраны где добывается 40 % всех полезных ископаемых и 2 % населения ) . Но всю жизнь ты содержишь их, себя и собираешь на лечение детей по смс.
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