Пенсионную систему обманул хитрый швейцарец, сменив пол за 75 франков

Поступок анонима из Швейцарии попал в местные СМИ и наделал там много шума. Неназванный мужчина, благодаря нововведениям в стране с 1 января 2022 года, смог по упрощённой процедуре сменить в документах пол. Теперь для этого необходимо иметь убеждения о принадлежности не к своему полу, провести 10-минутное обследование и заплатить смешные для страны деньги –75 швейцарских франков (6260 рублей). Интересно, что ранее требовалось также физикальное обследование и гормональное тестирование.



За 4 дня мужчина получил одобрение от властей. Его/её следующим этапом в "новой жизни" стала подача документов на выход на пенсию для женщин в 64 года, тогда как мужчины выходят в 65 лет. Кстати, через год ничего не мешает этому человеку стать по документам снова мужчиной.