Необычные идеи того, как можно использовать старую ракетку

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Играли когда-нибудь в теннис? Ну в детстве практически все пробовали бадминтон. Если у вас где-то завалялась ракетка, предлагаем не выбрасывать и не записываться на занятия, а использовать её иначе: в доме или хозяйстве.
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