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Необычные идеи того, как можно использовать старую ракетку

Необычные идеи того, как можно использовать старую ракетку

Автор:
04 июля 2024 19:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   интересно   ракетка   своими руками   старая ракетка   теннис   фото   
578
15

Играли когда-нибудь в теннис? Ну в детстве практически все пробовали бадминтон. Если у вас где-то завалялась ракетка, предлагаем не выбрасывать и не записываться на занятия, а использовать её иначе: в доме или хозяйстве.

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Метки: дизайн   идеи   интересно   ракетка   своими руками   старая ракетка   теннис   фото   
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