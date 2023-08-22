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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
22 августа 2023 23:24
Метки: история   ретро   фото   
441
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.

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Метки: история   ретро   фото   
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4  комментария
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Arts Sitnikov 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот ведь потрясающий был этот бальзам.!!! Давно его не видел..((
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4
Роман Спасский 37 минут назад
12. На лагерь не похоже. Скорее школа или интернат. Дети явно в теплой одежде.
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21k
Corvus Corax 10 часов назад
Комментарий к фото
1944 год. Не было тогда советских солдат. Это красноармеец.
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