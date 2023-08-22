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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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7.
В 70-80х годах Советский Союз входил в тройку мировых лидеров по производству мoтоциклов, устyпая мecто только Японии
20.
Виктор Цой за работой в котельной на улице Блохина, д.15 в Санкт-Петербурге. Цой работал в ней в должности кочегара с осени 1986 по 1988 год
32.
Лучший продавец военторга по итогам социалистического соревнования Зинаида Анисимова предлагает товар покупателям. Афганистан, 1980 год
34.
Брежнев и товарищи на просмотре новинок мирового и отечественного кинематографа, Москва, 1975 год
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