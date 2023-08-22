Любую видеокарту GeForce теперь можно прошить в общедоступном BIOS — энтузиасты смогли взломать защиту NVIDIA

Используется GeForce GTX 900-й серии (Maxwell) компании NVIDIA, использующей в своих видеокартах встроенный сопроцессор безопасности под кодовым Falcon. Он естественно загружает графический процессор с неавторизованной прошивкой BIOS. Два энтузиаста независимо друг от друга разработали инструменты, которые позволяют прошивать практически любой BIOS на практически любую видеокарту NVIDIA GeForce, минуя защиту.
Инструменты называются OMGVflash и NVflashk. Возможности этих утилит практически безграничны. Например, с их помощью можно установить BIOS видеокарты с заводским разгоном на модель, в которой такого разгона нет. Помимо изменения тактовых частот графического процессора, модификация BIOS позволяет повысить максимальный порог энергопотребления, что оказывает более существенное влияние на производительность, поскольку увеличивает разгонный потенциал.
Кроме того, модификация BIOS позволяет управлять напряжением графического процессора, охлаждением и кривой работы вентилятора, что позволяет сделать видеокарту более тихой, если только кулер сможет выдержать графический процессор от тепловых ограничений, которые также можно регулировать. Например, можно поддерживать напряжение 1,1 В на графическом процессоре у флагманской GeForce RTX 4090. Изначально такое напряжение было зарезервировано для первых серийных RTX 4090. Однако с появлением графического процессора AD102-301 максимальное напряжение установилось на уровне 1,07 В.
Создатель инструмента OMGVflash, энтузиаст с псевдонимом Veii, опубликовал на форуме TechPowerUp обширную тему, в которой сообщается о первой публичной бета-версии утилиты, истории её разработки, инструкциях по использованию и некоторых способах устранения неполадок. Аналогичную тему на форуме TechPowerUp создал автор утилиты NVflashk.
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39% предпочитают ноутбуки.
1% гиков и так выжимают из системы все что могут, коряча себе водянки и расцвечивая системник кислотными цветами. Вот им, может быть, эта инфа будет полезна
Та ладно, по моему в 20 серии и 30 на всех вендерах это есть.
А я пока буду ждать наплыва новых клиентов.