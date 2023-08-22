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Любую видеокарту GeForce теперь можно прошить в общедоступном BIOS — энтузиасты смогли взломать защиту NVIDIA

Любую видеокарту GeForce теперь можно прошить в общедоступном BIOS — энтузиасты смогли взломать защиту NVIDIA

Автор:
22 августа 2023 20:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: NVIDIA   bios   Видеокарта   
588
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Используется GeForce GTX 900-й серии (Maxwell) компании NVIDIA, использующей в своих видеокартах встроенный сопроцессор безопасности под кодовым Falcon. Он естественно загружает графический процессор с неавторизованной прошивкой BIOS. Два энтузиаста независимо друг от друга разработали инструменты, которые позволяют прошивать практически любой BIOS на практически любую видеокарту NVIDIA GeForce, минуя защиту.

Инструменты называются OMGVflash и NVflashk. Возможности этих утилит практически безграничны. Например, с их помощью можно установить BIOS видеокарты с заводским разгоном на модель, в которой такого разгона нет. Помимо изменения тактовых частот графического процессора, модификация BIOS позволяет повысить максимальный порог энергопотребления, что оказывает более существенное влияние на производительность, поскольку увеличивает разгонный потенциал.


Кроме того, модификация BIOS позволяет управлять напряжением графического процессора, охлаждением и кривой работы вентилятора, что позволяет сделать видеокарту более тихой, если только кулер сможет выдержать графический процессор от тепловых ограничений, которые также можно регулировать. Например, можно поддерживать напряжение 1,1 В на графическом процессоре у флагманской GeForce RTX 4090. Изначально такое напряжение было зарезервировано для первых серийных RTX 4090. Однако с появлением графического процессора AD102-301 максимальное напряжение установилось на уровне 1,07 В.

Создатель инструмента OMGVflash, энтузиаст с псевдонимом Veii, опубликовал на форуме TechPowerUp обширную тему, в которой сообщается о первой публичной бета-версии утилиты, истории её разработки, инструкциях по использованию и некоторых способах устранения неполадок. Аналогичную тему на форуме TechPowerUp создал автор утилиты NVflashk.

________________

Текст https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1654626

Источник:

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Метки: NVIDIA   bios   Видеокарта   
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11  комментариев
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15k
a_komolow 14 часов назад
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577
ruslan d 43 минуты назад
1060 превратится в 3090 ?
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16k
Мистер Фикс 4 часа назад
Как показывает практика, 60% вообще не понимают, что внутри черного ящика.
39% предпочитают ноутбуки.
1% гиков и так выжимают из системы все что могут, коряча себе водянки и расцвечивая системник кислотными цветами. Вот им, может быть, эта инфа будет полезна
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823
333 8 часов назад
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17k
Алекс 13 часов назад
Так. Какие кнопки жать надо?
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3k
Артур Котовой 13 часов назад
"модификация BIOS позволяет управлять напряжением графического процессора, охлаждением и кривой работы вентилятора"
Та ладно, по моему в 20 серии и 30 на всех вендерах это есть.
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5k
Трям 14 часов назад
Как человек, который полжизни занимается ремонтом этого говна, хочу отметить, что они и с даунклоком дохнут как мухи под нагрузкой. Без азота нех туда лезть.
А я пока буду ждать наплыва новых клиентов.
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10k
Бритва 14 часов назад
главное при этом не сломать эту ценную вещь, на которую откладывал полгода
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Кот Бегемот
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус", — недружелюбно насупившись, проговорил кот...
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