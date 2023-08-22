Любую видеокарту GeForce теперь можно прошить в общедоступном BIOS — энтузиасты смогли взломать защиту NVIDIA

Кроме того, модификация BIOS позволяет управлять напряжением графического процессора, охлаждением и кривой работы вентилятора, что позволяет сделать видеокарту более тихой, если только кулер сможет выдержать графический процессор от тепловых ограничений, которые также можно регулировать. Например, можно поддерживать напряжение 1,1 В на графическом процессоре у флагманской GeForce RTX 4090. Изначально такое напряжение было зарезервировано для первых серийных RTX 4090. Однако с появлением графического процессора AD102-301 максимальное напряжение установилось на уровне 1,07 В.



Создатель инструмента OMGVflash, энтузиаст с псевдонимом Veii, опубликовал на форуме TechPowerUp обширную тему, в которой сообщается о первой публичной бета-версии утилиты, истории её разработки, инструкциях по использованию и некоторых способах устранения неполадок. Аналогичную тему на форуме TechPowerUp создал автор утилиты NVflashk.

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Текст https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1654626