Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:
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на первом курсе - никому не дам.
на втором - только ему
на третьем - ему и его друзьям
на четвертом - всем, всем, всем
на пятом - хоть кому-нибудь