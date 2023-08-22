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Скрины из соцсетей 

Автор:
22 августа 2023 13:03
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2252
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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52  комментария
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1k
Victor 4 часа назад
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а у меня как не было ничего, так и нет. и я не парюсь
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11k
Летучий Мыш Полчаса назад
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У нас в ес министров так назначают, похоже
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29k
Serg2001 43 минуты назад
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Было еще одно "чудо" реставрации. "Пушистый Иисус" прозвали...
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562
Jlav 46 минут назад
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28м это примерно десятиэтажка, обкурись залезь и пей себе кофы бесплатно)
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3k
Carex 52 минуты назад
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Лучшее зелье порожняк с похмелья(профессиональная поговорка)
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192
iskra Час назад
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Если дело в только в кроксах,то контора явно типа "рога и копыта".
А если контора приличная, то уровень знаний и опыта должен быть космическим, что бы наплевали на шорты и футболку..
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11k
zlopisec 2 часа назад
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Да мама давно ей вломить хотела, случай не представлялся....
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8k
Пуриц Жорж 3 часа назад
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Всё было ровно также, лежали в ячейке - поменяли- купили квартиру- Крым
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19k
Bill 3 часа назад
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Если ты бежишь, проваливаешься в прорубь, а там медведи играют в карты - то у тебя белая горячка.
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32k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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богов Олимпа дерьмом не напугаешь
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224
Arts Sitnikov 3 часа назад
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Когда был гораздо моложе быстро избавиться от будуна помогало: посрать, помыться, побриться ну и бульончик конечно)).. Даж не знаю почему, но работало..
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7k
salim777 3 часа назад
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- Слышь, сюда иди.
- Тебе надо, ты и иди.
- Офигел, так базаришь?!
Вся суть мема.
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7k
salim777 4 часа назад
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Божественно. Обожаю истории с такими концовочками.
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salim777 4 часа назад
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Стандартный финал для любого пранкера.
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