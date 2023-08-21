Атлас США XIX века, предназначенный для незрячих

В 1837 году был выпущен атлас США для студентов-географов. Несмотря на большой объем текста, в нем имелись рельефные карты с контурами каждого штата. Реки изображались в виде сплошных линий, а океаны - параллельными линиями. Ряд треугольников обозначал горы. Долгота, широта и местоположение городов также были отмечены.

Всего было выпущено 50 экземпляров, четыре из которых сохранились.