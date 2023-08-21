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Атлас США XIX века, предназначенный для незрячих

Атлас США XIX века, предназначенный для незрячих

Автор:
21 августа 2023 13:50
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: атлас   книга   незрячий   печатный станок   чтение   шрифт   
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В 1835 году Институт образования незрячих в Новой Англии (ныне школа Перкинса для незрячих) приобрел печатный станок. Под руководством первого директора, Сэмюэла Гридли Хоу, устройство было доработано таким образом, чтобы печатать рельефный шрифт. Это позволило незрячим и слабовидящим людям читать без посторонней помощи.

Хоу хотел, чтобы его студенты не страдали от неравенства и не считались жалкими. Изучив европейские системы тактильной печати, он разработал Boston Line Type - рельефный латинский алфавит, который можно было читать пальцами. В нем не было ни росчерков, ни заглавных букв, но его чтение требовало большой тренировки. По оценкам Хоува, на чтение такого текста уходило в три раза больше времени, чем у зрячего человека на чтение эквивалентного объема традиционного печатного текста.

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В конечном итоге, эта система оказалась гораздо менее удобной, чем шрифт Брайля. Стоит отметить, что шрифт Брайля использовался в Великобритании и Франции в течение десятилетий, прежде чем получил широкое распространение в США. И только он позволил людям с нарушениями зрения читать и писать тактильно.

Школа использовала свой печатный станок для издания книг по истории, грамматике и правописанию, а также Нового Завета и полной Библии. Чарльз Диккенс оплатил 250 экземпляров романа "Лавка древностей", напечатанных шрифтом Boston Line Type, для распространения среди незрячих американцев.

В 1837 году был выпущен атлас США для студентов-географов. Несмотря на большой объем текста, в нем имелись рельефные карты с контурами каждого штата. Реки изображались в виде сплошных линий, а океаны - параллельными линиями. Ряд треугольников обозначал горы. Долгота, широта и местоположение городов также были отмечены.

Всего было выпущено 50 экземпляров, четыре из которых сохранились.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: атлас   книга   незрячий   печатный станок   чтение   шрифт   
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