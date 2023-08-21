Атлас США XIX века, предназначенный для незрячих

В 1835 году Институт образования незрячих в Новой Англии (ныне школа Перкинса для незрячих) приобрел печатный станок. Под руководством первого директора, Сэмюэла Гридли Хоу, устройство было доработано таким образом, чтобы печатать рельефный шрифт. Это позволило незрячим и слабовидящим людям читать без посторонней помощи.
Хоу хотел, чтобы его студенты не страдали от неравенства и не считались жалкими. Изучив европейские системы тактильной печати, он разработал Boston Line Type - рельефный латинский алфавит, который можно было читать пальцами. В нем не было ни росчерков, ни заглавных букв, но его чтение требовало большой тренировки. По оценкам Хоува, на чтение такого текста уходило в три раза больше времени, чем у зрячего человека на чтение эквивалентного объема традиционного печатного текста.
В конечном итоге, эта система оказалась гораздо менее удобной, чем шрифт Брайля. Стоит отметить, что шрифт Брайля использовался в Великобритании и Франции в течение десятилетий, прежде чем получил широкое распространение в США. И только он позволил людям с нарушениями зрения читать и писать тактильно.
Школа использовала свой печатный станок для издания книг по истории, грамматике и правописанию, а также Нового Завета и полной Библии. Чарльз Диккенс оплатил 250 экземпляров романа "Лавка древностей", напечатанных шрифтом Boston Line Type, для распространения среди незрячих американцев.
В 1837 году был выпущен атлас США для студентов-географов. Несмотря на большой объем текста, в нем имелись рельефные карты с контурами каждого штата. Реки изображались в виде сплошных линий, а океаны - параллельными линиями. Ряд треугольников обозначал горы. Долгота, широта и местоположение городов также были отмечены.
Всего было выпущено 50 экземпляров, четыре из которых сохранились.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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