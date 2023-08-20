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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
20 августа 2023 22:34
Метки: история   ретро   фото   
234
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.

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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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1  комментарий
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babuby 19 минут назад

13. Знавал я одного человека. Работал он инженером, в своё время, и доводилось ему работать над этими тракторами. Рассказывал что как, и почему вся эта затея не пошла.
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