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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего.
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Военный врач и будущий ведущий телепередачи "Клуб кинопутешествий" Юрий Сенкевич на полярной станции в Антарктиде, 1967 год
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13. Знавал я одного человека. Работал он инженером, в своё время, и доводилось ему работать над этими тракторами. Рассказывал что как, и почему вся эта затея не пошла.