Мастер мистической фантастики

Награды и премии:

«Фэнтези: 100 лучших книг»/Fantasy: The 100 Best Books — один из главных рейтингов мировой англоязычной литературы в жанре фэнтези. Представляет собой энциклопедию, составленную писателем М. Муркоком и художником-иллюстратором Дж. Которном, содержит список из 100 лучших, по их мнению, произведений в жанре фэнтези, начиная с «Приключений Гулливера» Дж. Свифта. В рейтинг помимо романов включены авторские сборники малой прозы и циклы. Реальное количество произведений в списке — 110, все произведения располагаются в хронологическом порядке. Энциклопедия охватывает период с 1726 по 1987 гг.:

1988 — «Обитатели миража»/Dwellers in the Mirage (1932),

1988 — «Корабль Иштар»/The Ship of Ishtar (1924).

1999 — «Зал славы научной фантастики и фэнтези»/Science Fiction and Fantasy Hall of Fame — это не премия, а список, куда вносится наиболее значительные фантасты современности за деятельность и произведения в жанре НФ или фэнтези, был основан в 1996 г. силами Канзасского общества НФ и фэнтези/Kansas City Science Fiction and Fantasy Society (KCSFFS) при содействии Дж. Уэйн и Элси М. Ганн из Центра по изучению НФ при Университете Канзаса/Center for the Study of Science Fiction at the University of Kansas, координируещего также вручение Мемориальной премии Кэмпбелла/Campbell Memorial Awards и Мемориальной премии Старджона/Sturgeon Memorial Awards. Ежегодно в Зал вносятся 4 персоны за их огромный вклад в жанр научной фантастики — 2 ныне живущие и 2 посмертно. Под произведениями понимаются не только литературные, но и работы в жанре кино, ТВ и т.п. В 2004 г. Зал «переехал» из Канзас-Сити (Миссури) в «Музей научной фантастики»/The Science Fiction Museum (SFM), открывшийся 18.06.2004 г. в Сиэтле (Вашингтон). До этого в список вносились только авторы, а с 2005 г. он был разделён на 4 категории: кино (film), телевидение и медиа (TV and Media), литература (literature), изобразительное искусство (art) (посмертно).

2005 — «Хоррор: 100 лучших книг»/Horror: 100 Best Books — один из главных рейтингов мировой литературы в жанре хоррор, представляет собой антологию от известных британских авторов К. Ньюмана, Ст. Джонса. В книге 100 известнейших авторов хоррора и фэнтези написали по краткому очерку о самом любимом и страшном произведении. Журналом «Locus» книга включена в годовой список рекомендуемой литературы, а Ассоциацией Американских Библиотек/The American Library Association (ALA) выбрана как одна из выдающихся книг года. В 2005 г. вышла 2-я часть рейтинга, в которой были представлены ещё 100 произведений. Большинство книг в списке — англоязычные. В рейтинг помимо романов включены также авторские сборники малой прозы и антологии. Рейтинги покрывают период с 1592 по 1987 гг. (1-я ч.) и с 1607 по 2003 гг. (2-я ч.) — «Ползи, тень, ползи»/Creep, Shadow, Creep! (1934);

2009 — «Премия Кордвейнера Смита «Открытые заново»/The Cordwainer Smith Rediscovery Award — учреждена в США в 2001 г., сформированным тогда же некоммерческим фондом К. Смита. Присуждается за выдающиеся заслуги перед жанром. Лауреатами (как правило, посмертно) становятся авторы, чьё творчество было необычным, оригинальным и самобытным, но чей вклад в развитие и историю фантастики были недостаточно оценены или вообще просмотрены во время жизни, и те, к которым известность, слава, или переоценка творчества пришли уже после смерти. Впервые была представлена 2.09.2001 г. конвенте на Филконе (Филадельфия). В настоящее время объявление лауреата и вручение премии его родственникам или представителям происходит в рамках ежегодного конвента «Ридеркон»/Readercon, посвящённого «литературе богатого воображения»/imaginative literature — «За заслуги перед жанром».