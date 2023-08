Мастер мистической фантастики

Библиография А. Меррита:

Циклы произведений:

«Доктор Гудвин»/Dr. Goodwin: «Лунная заводь» («Лунный бассейн»)/The Moon Pool (1919), «Живой металл» («Металлический монстр»)/The Metal Monster (1920).

«Доктор Лоуэлл»/Dr. Lowell: «Гори, ведьма, гори!» («Гори, ведьма, пылай!», «Дьявольские куклы мадам Мэндилип»)/Burn, Witch, Burn! (1933), «Ползи, тень, ползи!»/Creep, Shadow, Creep! (1934).

«Лик в бездне»/The Face in the Abyss: «Лик в бездне»/The Face in the Abyss (1931), «Мать-змея»/The Snake Mother (1940)

Романы: «Корабль Иштар»/The Ship of Ishtar (1924), «Семь шагов к Сатане» («Семь ступеней к Сатане», «Сатанинские игры»)/Seven Footprints to Satan (1928), «Обитатели миража» («Жители миража»)/Dwellers in the Mirage (1932), «Чёрное колесо»/The Black Wheel (соавтор: Ханнес Бок, 1947), «Rhythm of the Spheres» (1948).

Повести и рассказы: «Через драконье стекло»/Through the Dragon Glass (1917), «Племя из бездны» («Обитатели бездны»)/The People of the Pit (1918), «Три строчки на старофранцузском»/Three Lines of Old French (1919), «The Whelming of Cherkis» (1920), «Лесные женщины»/The Woman of the Wood (1926), «Трутень»/The Drone (1934), «Последний поэт и роботы»/The Last Poet and the Robots (1934), «The White Road» (1934), «The Challenge from Beyond» (с Кэтрин Л. Мур, Г.Ф. Лавкрафтом, Р.И. Говардом, Фрэнком Лонгом, 1935), «Женщина-лиса»/The Fox Woman (1946), «When Old Gods Wake» (1948).