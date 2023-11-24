Молотоглав: один из лучших пернатых строителей Африки

Молотоглав широко распространён в Африке и часто держится возле человеческих поселений. Гнезда этих птиц представляют собой очень большое и прочное сооружение из палок и веток, достигающее 1,5 м в диаметре. Выстроить такое гнездо — настоящий подвиг.
Вот, когда имечко говорящее. Молотоглав — это не просто пернатый с головой, похожей на инструмент. Это один из лучших пернатых строителей Африки! Кроме шуток: гнёзда этих пташек считаются элитным жильём среди всего остального пернато-шерстяного контингента на континенте. Да что там, гнездо молотоглавов даже человека может выдержать!
Молотоглав, хамеркоп, теневой аист, или хохлатая умбра, — небольшая болотная птичка из семейства пеликанообразных. Отличить её среди остального биоразнообразия континента несложно. В среднем они вырастают до полуметра и весят около 500 грамм. Независимо от пола, умбры носят скромную коричневую робу. А на затылке, как будто в противовес длинному носу, у пернатых есть большой хохолок из перьев. За такой прикид птичек и называют молотоглавами — очень уж их чирикало похоже на тот самый строительный инструмент.
Используют они его, кстати, прямо-таки по назначению! Хамеркопы очень примечательны своим трудолюбием и желанием иметь отдельное жильё. Да не одно, а сразу несколько! Так, одна пара птиц за год может построить до 5 гнёзд! Не для птенчиков — большинство из них создаётся вне сезона размножения. А просто так, для души!
Причём гнёзда эти не абы какие, а капитальные и на века. Сначала умбра выбирают подходящее дерево. Оно обязательно должно располагаться вблизи водоёма, потому что там птички добывают себе еду. Второе требование к дереву — достаточная толщина и высота, чтобы выдержать птичий особняк. После обнаружения идеальной стройплощадки, молотоглавы достают инструменты и принимаются за работу.
Принцип построения у аистов примерно такой же, как и у всех других птиц: они просто очень умело сплетают ветки-палки между собой. Но размах! Чтобы довести до ума своё жилище, птицам нужно чуть больше месяца. При этом за день молотоглавы вылетают за стройматериалам до 60 раз! Вот уж кого точно стоит нанять на работу!
Формой готовый домик на дереве напоминает огромный шар-землянку, куда запросто может поместиться и пара взрослых птиц, и все их птенцы. С внешней стороны гнездо достигает двух метров в высоту и полутора метров в ширину. Два на полтора, Карл! Это габариты небольшой ванной комнаты! Если вы вдруг забыли, то размер самой птички всего 50 сантиметров! Внутри такого гнездища есть камера, что достигает почти метровой ширины, а стенки её аккуратно заштукатурены глиной. Вот уж действительно, заморочились, так заморочились. Одно гнездо молотоглавов достигает 20-50 килограмм веса, а выдерживает ещё больше. На крышу может забраться человек, и ничего птичьему домику не будет!
Учёные толком не поняли ещё, ради чего такие энергозатраты. Построить хотя бы один такой особняк — уже проблема, а молотоглавы стряпают сразу 5. И ладно бы в каждом они жили, но ведь нет! Версий несколько — говорят, что птицы с помощью гнёзд помечают территорию, что у них это вроде наблюдательного пункта или сторожевой башни. Другие склоняются к банальной привередливости пернатых. Третьи считают, что с помощью затяжной стройки птицы налаживают взаимоотношения в паре.
Ну а мне кажется, птицы-звери просто платят молотоглавам за их работу. Потому что в гнёздах наших героев чаще можно встретить кого угодно, но только не самих хозяев-строителей. Особняки на деревьях облюбовала вся живность: от пчёл и змей до египетских гусей. Ну а порой новые жильцы даже не церемонятся, а просто обустраивают своё условное гнездо прямо на крыше уже имеющегося аистового дома.
Сами же молотоглавы используют гнездища по прямому назначению примерно месяца 3-4. В зависимости от региона, брачный период у птиц может быть растянут на весь год или же приурочен к сезонам дождей. Чтобы привлечь пассию, самцы поют, пляшут, бегают кругами и хлопают крыльями. Иногда во время брачных игр может происходить ложное спаривание, но настоящие игры 18+ птицы откладывают, пока не построят гнездо.
Самка откладывает 3-7 яиц и насиживает их примерно месяц. Птенцы вылупляются в сером пуху и совсем беспомощными. Однако взрослые не боятся оставить их одних. Ещё бы, в таком-то доме! Поэтому птицы без опаски отправляются на поиски покушать. Излюбленная добыча хамеркопов — мелкая рыбка, земноводные, креветки, насекомые и небольшие грызуны. Примерно два месяца птенчики будут зависеть от родителей. Дальнейшая судьба их незавидна: от клыков змей и варанов гибнет 40% всех малышей. Ну а те, кому повезёт, проживут 20 лет — солидный возраст для таких пташек!
На сегодняшний день им ничего не угрожает, и птицы не записаны в Красную книгу. Пернатые довольно спокойно относятся к сожительству с человеком и охотно селятся вблизи деревень. Местные жители не рискуют охотиться на молотоглавов или как-то им вредить, поскольку в традиционных верованиях считается, что птички обладают сверхспособностями. Насчёт магии не знаю, но чтобы так строить, способности явно нужны!
И ещё парочка фото их шикарных гнёзд:
Источник:
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