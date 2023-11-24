Молотоглав: один из лучших пернатых строителей Африки

Используют они его, кстати, прямо-таки по назначению! Хамеркопы очень примечательны своим трудолюбием и желанием иметь отдельное жильё. Да не одно, а сразу несколько! Так, одна пара птиц за год может построить до 5 гнёзд! Не для птенчиков — большинство из них создаётся вне сезона размножения. А просто так, для души!

Причём гнёзда эти не абы какие, а капитальные и на века. Сначала умбра выбирают подходящее дерево. Оно обязательно должно располагаться вблизи водоёма, потому что там птички добывают себе еду. Второе требование к дереву — достаточная толщина и высота, чтобы выдержать птичий особняк. После обнаружения идеальной стройплощадки, молотоглавы достают инструменты и принимаются за работу.