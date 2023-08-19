30.

В июле 1981 года в канун Дня Военно-морского флота в гости к морякам-балтийцам в Калининград приехали народные артисты Муслим Магомаев и Тамара Синявская. Концерт состоялся прямо на палубе одного из кораблей Балтийского флота. После концерта моряки сфотографировались на память с любимыми артистами!