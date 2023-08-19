772
30
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
×
×
9.
Станислав Говорухин, художник Илья Глазунов и главный редактор журнала «Огонёк» Виталий Коротич на кинофестивале «Золотой Дюк» в Одессе, 1988 год
15.
Николай Губенко, Жанна Болотова, Борис Хмельницкий, Вениамин Смехов, Леонид Филатов и Валерий Золотухин, 1980-е годы
18.
Секретарь Киевского горкома партии Л. Тихонова вручает партийный билет Василию Лановому, 1973 год
21.
Александр Абдулов и Ирина Алферова на арене Московского цирка во время подготовки новогодней передачи «Аттракцион», 1982 год
27.
Кинорежиссер Виктор Садовский и актер Анатолий Папанов на киностудии «Ленфильм», 1974 год
Снимок был сделан во время съемок спортивной драмы «Одиннадцать надежд», в котором Анатолий Папанов сыграл роль опытного тренера по футболу Василия Воронцова.
30.
Тамара Синявская и Муслим Магомаев в гостях у моряков, 1981 год.
В июле 1981 года в канун Дня Военно-морского флота в гости к морякам-балтийцам в Калининград приехали народные артисты Муслим Магомаев и Тамара Синявская. Концерт состоялся прямо на палубе одного из кораблей Балтийского флота. После концерта моряки сфотографировались на память с любимыми артистами!
Источник:
Еще крутые истории!
- "Мама отказывается сидеть с внуками": молодые родители жалуются на родню, обещавшую помогать
- Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему
- 13 признаков, что пару ждет развод
- Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём
- Люди, тайком живущие в чужих домах
Новости партнёров
реклама