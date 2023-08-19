Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 августа

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В Массачусетсе 19 августа 1692 года пять женщин были повешены за колдовство. Ну вот... а вы говорите, что раньше было лучше. Определённо сейчас лучше... Хотя бы мемчики есть.
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Я курю, но остальным не советую.
НИКТО ! ( на всякий случай добавил ! ) )))