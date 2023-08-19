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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 августа

Автор:
19 августа 2023 20:37
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4160
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В Массачусетсе 19 августа 1692 года пять женщин были повешены за колдовство. Ну вот... а вы говорите, что раньше было лучше. Определённо сейчас лучше... Хотя бы мемчики есть.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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5k
Трям 2 часа назад
Опять кретинизмы подвезли.
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23k
SolomonA Час назад
Я понял, сейчас тот самый период, когда школота от бабушки уже вернулась, а в школу еще не пошла.
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62k
doker Час назад
Интересно, а кто нибудь из курящих заставлял других курить, засовывал насильно сигарету из пачки за 200 рублей кому-то в рот?
Чего пристали?

Я курю, но остальным не советую.
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2k
rezus_44 2 часа назад
НИКТО ! " Как заблокировать х"йню от НИКТО Никифоридис ?
НИКТО ! ( на всякий случай добавил ! ) )))
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Никифоридис

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