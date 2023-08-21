Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 августа

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В понедельник все мемоделы потихоньку раскачиваются и с тройным усилием изготавливают новые мемы. Видимо, у рисовальщиков смешных (и не очень) картинок тоже есть выходные. Погнали!
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