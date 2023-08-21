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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 августа

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 августа

Автор:
21 августа 2023 19:19
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2962
20
В понедельник все мемоделы потихоньку раскачиваются и с тройным усилием изготавливают новые мемы. Видимо, у рисовальщиков смешных (и не очень) картинок тоже есть выходные. Погнали!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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13  комментариев
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9k
Regerald 40 минут назад

Тупо набор очередных англицизмов. Нет бы что-то оригинальное придумать...
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31
r3mba4 13 минут назад
фото2. Мама всегда ждёт. Я, подходя к дому, всегда видел свет на кухне. Открывал ключом дверь, свет везде был погашен. На вопрос, почему? Чтобы тебе было стыдно, мама волнуется. Фото 17. Ехал с девчонками. таксист за радио дополнительно спросил. 100 руб. Может в шутку, не знаю. Девчонки отказались, сами пели. А Иванушки интернейшенел, суки, не приехали на день города, дождь был.
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8k
Maximvs 14 минут назад
Я, конечно, понимаю, что Пугачеву отменяют. Но не настолько же, чтоб ее песни Аллегровой приписывать
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8k
Vалѣнтиныч 24 минуты назад
Комментарий к фото
"смотри Петька, что война с лошадью сделала! " (с)
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1k
Victor Полчаса назад
600 км на машине. ну по меркам Сибири близко
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11k
Copycat 38 минут назад
Комментарий к фото
я понять не могу таким надо гордиться или это типа продвигается в то что бы стать нормой?
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8k
sedoisever Час назад
Якутск и Магадан недалеко друг от друга...
Так-то да, но дальше, чем Крым от Москвы...
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