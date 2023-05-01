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17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в комиссионных магазинах

17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в комиссионных магазинах

Автор:
01 мая 2023 21:50
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: Блошиные   Комиссионные   кладезь   магазины   попались   рынки   сокровища   
1622
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Блошиные рынки и комиссионки - это настоящий кладезь разных интересных находок. Что там только не продают люди! В этом посте пользователи поделились любопытными покупками, мимо которых они просто не смогли пройти. Взгляните!

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Метки: Блошиные   Комиссионные   кладезь   магазины   попались   рынки   сокровища   
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4  комментария
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Viktor Час назад
Вот из-за такого гов..., добра я называю жену - хламида! В солянке только было.

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5k
мемфрид Полчаса назад
Барахольщики
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5k
BenderRodriguez Час назад
Судя по подсвечнику, мем «кот с лампой» намного старше, чем мы думали :)
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