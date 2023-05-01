17 настоящих сокровищ, которые неожиданно попались людям в комиссионных магазинах

1622
18
Блошиные рынки и комиссионки - это настоящий кладезь разных интересных находок. Что там только не продают люди! В этом посте пользователи поделились любопытными покупками, мимо которых они просто не смогли пройти. Взгляните!
×
×
2. Я нашел толстовку Adidas, в точности такого же дизайна, что носил Сильвестр Сталлоне в Рокки IV
13. Моя выигрышная покупка - это великолепное викторианское свадебное платье, целый набор посуды начала прошлого века и, два графина шестидесятых годов
14. Я нашла эту удивительную лампу для спальни моего сына, так как он любит драконов и динозавров
15. В прошлом месяце я купила эту шляпную булавку викторианской эпохи в оригинальной коробке
16. Я приобрела эту горгулью: ее красные глаза загораются, и ещё она может выплевывать туман изо рта
Источник:
Ссылки по теме:
- Тонкий троллинг маркетологов. Смотри, что покупаешь
- 20 фотографий эксклюзивных вещей, которые нашли своих счастливых обладателей
- Рынки Советского Союза: было всё, и даже больше!
- Ашан: то, что не должно было попасть в сеть
- В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища
Новости партнёров
реклама