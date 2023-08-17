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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Фотограф агентства Fox Р. Дж. Сэлмон в ящике, подвешенном к крану, снимает Флит-стрит в Лондоне. 1929 год
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Амаяк Акопян вместе с юной актрисой Надей Михалковой во время церемонии вручения наград «Призы Веры Холодной - семи красавицам кино», 1995 год
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Комсомольцы Василеостровского района упаковывают подарки для целинников, Николай Ананьев, 1955 год. Журнал "Огонёк"
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Билл Суитор с помощью ракетного ранца Bell Aerosystems летает над стадионом во время церемонии открытия XXIII Олимпийских игр 28 июля 1984 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, 1984 год
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Американский грузовик Garford D из состава 16-го корпусного авиаотряда Российского императорского военного воздушного флотв перевозит аэроплан «Сикорский С-12». 1915 год. Российская империя
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Подростки хвастаются зут-смокингами, украденными из магазина во время бунтов в Гарлеме, Нью-Йорк, США. 1943 год
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Люди провожают в последний путь Владимира Высоцкого. 28 июля 1980 года, Москва, Таганка. Фото Павел Сухарев.
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Одна из поклонниц творчества актера через окно дарит Андрею Миронову букет цветов. Кишинев. Август 1983 год
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