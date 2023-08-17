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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
17 августа 2023 21:25
Метки: СССР   история   фото   
190
27

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Борис Карабанов 5 часов назад
Вспомнилось: "Только, может, посмотрел он на одну надпись и вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит, и темнота на психику благоприятно действует. Поехал в Ригу наш Николай Иванович, всё чинно-благородно никого не трогает, экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонько в Ригу едет. Вдруг стала трезвая публика выражать недовольствие по поводу, значит, Риги."
(М.Зощенко, "Прискорбный случай", 1926 г)
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