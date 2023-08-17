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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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14.
Казань. Авиастроительный район. 1980-е годы. Характерный для Казани тех лет трамвайный поезд из вагонов РВЗ-6М2.
15.
Ярославл. На снимке - стена и башня Спасо-Преображенского монастыря.
В кадр попал двухвагонный трамвайный поезд Гота T2-62+В2-62 производства ГДР. Первая половина - середина 70-х годов.
16.
Ярославль. Проспект Октября. Здесь уже иной трамвайный поезд КТМ-1+КТП-1 отечественного производства.
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(М.Зощенко, "Прискорбный случай", 1926 г)