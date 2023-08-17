Тест по исторической географии

1898
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Насколько хорошо вы знаете политическую географию... прошлого? Далеко заглядывать не станем, ограничимся девятнадцатым и двадцатым веками.
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