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Тест по исторической географии

Тест по исторической географии

Автор:
17 августа 2023 16:40
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   исторические тесты   история   тест   
1898
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Насколько хорошо вы знаете политическую географию... прошлого? Далеко заглядывать не станем, ограничимся девятнадцатым и двадцатым веками.

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Метки: Тесты   географические тесты   география   исторические тесты   история   тест   
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4  комментария
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khvatich Час назад
Это был, соц-опрос о судьбе Польши?
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22k
Альберт 23 минуты назад
С Краковом ошибся и с Чехословакией.
Подумал, что если распалась Австро-Венгрия, то уж Венгрия - точно её часть.
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