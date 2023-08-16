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Глава Минфина США попробовала в КНР галлюциногенные грибы, "но эффекта не было"

Глава Минфина США попробовала в КНР галлюциногенные грибы, "но эффекта не было"

Автор:
16 августа 2023 23:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джанет Йеллен   Китай   галлюциногены   грибы   минфин сша   пекин   ресторан   
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Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении министра, во время последнего визита в Пекин Джанет Йеллен и ее команда направились в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего мадам заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань и обладающие галлюциногенным эффектом.

Блюдо из ядовитых грибочков настолько понравилось госпоже Йеллен, что она попросила официантов повторить. А потом ещё. И ещё. Всего четыре раза, - сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении министра. Речь идёт о диких грибах разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань. По словам профессора института ботаники Куньмина Питера Мортимера, они считаются ядовитыми, поскольку могут быть галлюциногенными.

В ответ бабушка оправдалась: ресторан был очень хорошим, компания тоже, а таких вкусных грибов она никогда прежде не ела:

Было вкусное грибное блюдо. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позже.


Журналист спросил, были ли у нее после этого видения. На это министр засмеялась. Йеллен выразила мнение, что повар правильно приготовил грибы, поэтому никаких последствий у нее не было.

Ранее американского министра финансов раскритиковала американская пресса, выразившая сильное недовольство тем, что представительница США, отбивала поклоны вице-премьеру Государственного совета Китая Хэ Лифэном в нарушение дипломатического этикета и вообще, всех норм поведения "белого господина" с "азиатом".

Но на этом её неудачи не закончились: Йеллен умудрилась сделать ошибку в имени Хэ Лифэна, назвав того «Ху».

В ресторане, в котором была Джанет Йеллен, не стали комментировать визит министра. При этом они отметили, что все блюда с грибом Jian shou qing были приготовлены должным образом.

Ну, хоть не мухоморами накормили...

Источник:

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Метки: Джанет Йеллен   Китай   галлюциногены   грибы   минфин сша   пекин   ресторан   
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10  комментариев
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21k
Corvus Corax 2 часа назад
Было сие больше месяца назад... и не писал об этом только ленивый.. то есть эта клякса...
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1k
рулон обоев Полчаса назад
переела грибочков а на встрече дабы не пукнуть делала вот такие вот выпады)
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5k
Василий 48 минут назад
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29k
Юрьевич Час назад
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
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16k
ss 2 часа назад
Как говаривал один барагоз: "Мне водки только для запаха надо. А дури у меня своей хватает." Тут тоже, очевидно, грибы ничего не добавили в её обычное состояние.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Галлюциногенные грибы представительнице кокаиновой нации? Вы серьезно?
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
Просто она потом полчаса бегала на карачках и орала «я- панда!», но не факт что это из-за грибов
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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