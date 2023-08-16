Глава Минфина США попробовала в КНР галлюциногенные грибы, "но эффекта не было"

В ответ бабушка оправдалась: ресторан был очень хорошим, компания тоже, а таких вкусных грибов она никогда прежде не ела:

Было вкусное грибное блюдо. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позже.



Журналист спросил, были ли у нее после этого видения. На это министр засмеялась. Йеллен выразила мнение, что повар правильно приготовил грибы, поэтому никаких последствий у нее не было.