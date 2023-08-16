Глава Минфина США попробовала в КНР галлюциногенные грибы, "но эффекта не было"

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении министра, во время последнего визита в Пекин Джанет Йеллен и ее команда направились в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего мадам заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань и обладающие галлюциногенным эффектом.
Блюдо из ядовитых грибочков настолько понравилось госпоже Йеллен, что она попросила официантов повторить. А потом ещё. И ещё. Всего четыре раза, - сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении министра. Речь идёт о диких грибах разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань. По словам профессора института ботаники Куньмина Питера Мортимера, они считаются ядовитыми, поскольку могут быть галлюциногенными.
В ответ бабушка оправдалась: ресторан был очень хорошим, компания тоже, а таких вкусных грибов она никогда прежде не ела:
Было вкусное грибное блюдо. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позже.
Журналист спросил, были ли у нее после этого видения. На это министр засмеялась. Йеллен выразила мнение, что повар правильно приготовил грибы, поэтому никаких последствий у нее не было.
Ранее американского министра финансов раскритиковала американская пресса, выразившая сильное недовольство тем, что представительница США, отбивала поклоны вице-премьеру Государственного совета Китая Хэ Лифэном в нарушение дипломатического этикета и вообще, всех норм поведения "белого господина" с "азиатом".
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Но на этом её неудачи не закончились: Йеллен умудрилась сделать ошибку в имени Хэ Лифэна, назвав того «Ху».
В ресторане, в котором была Джанет Йеллен, не стали комментировать визит министра. При этом они отметили, что все блюда с грибом Jian shou qing были приготовлены должным образом.
Ну, хоть не мухоморами накормили...
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