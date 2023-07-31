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Китай под водой: 1,5 миллиона человек пострадали от тайфуна "Доксури", тысячи жителей Пекина эвакуированы

Китай под водой: 1,5 миллиона человек пострадали от тайфуна "Доксури", тысячи жителей Пекина эвакуированы

Автор:
31 июля 2023 22:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Доксури   Китай   пекин   погода   тайфун   шторм   эвакуация   
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Шторм, который принёс в Китай тайфун "Доксури", вынудил десятки тысяч человек покинуть свои дома, вызвал масштабные наводнения и эвакуацию в провинции Фуцзянь и в Пекине. Это сильнейший шторм, обрушившийся на страну за последние годы. А синоптики предупредили, что надвигается еще один удар стихии.

Китай страдает от аномальной погоды. После тропической жары в страну пришёл тайфун "Доксури".

В Пекине и провинции Хэбэй сохраняется высокий уровень готовности из-за ливней, которые он принёс в регион, сообщает 31 июля агентство «Синьхуа». Из города Баодин провинции Хэбэй были эвакуированы 54 890 человек, из Пекина — 31 тысяча человек, сообщает Guardian со ссылкой на телеканал CCTV.

Дома под напором стихии буквально разрушаются на глазах:

Но китайцы не расстраиваются и публикуют юмористические видеоролики:

Тайфун "Доксури" разрушил 90 домов под основание и еще 346 повредил. Порывы ветра достигали 175 км/ч. Жители Китая постят в соцсетях снятые на камеры своих телефонов видео:

Машины на улицах затоплены по крышу, вода ворвалась в пекинский метрополитен и остановила работу общественного транспорта в городе.

Сильные ливни привели к временному закрытию нескольких железных и шоссейных дорог в столице, школы закрыты, людям приказано оставаться дома.

В Пекине метеорологи объявили о красном уровне опасности в связи с проливным дождем, который идет с 10:00 понедельника и продлится до 8:00 вторника. Власти предупреждают о возможном выходе из берегов рек, наводнениях и оползнях.


“Доксури” - самый мощный тайфун, обрушившийся на сушу в Китае, и самый сильный шторм, обрушившийся на Фуцзянь со времен тайфуна “Саоми” в 2006 году, сообщает CNN Weather, основываясь на предварительной информации. Самым близким и мощным штормом, прошедшим вблизи Пекина, был ураган «Рита” в далеком 1972 году.


Стихийное бедствие обойдется стране ориентировочно в 430 миллионов долларов.

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Метки: Доксури   Китай   пекин   погода   тайфун   шторм   эвакуация   
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BenderRodriguez Час назад
Природа устала от китайцев.
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Darki 12 минут назад
Россия поможет денюжкой и людьми,потом простит
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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