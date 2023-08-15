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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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5.
Сызрань, Куйбышевская (ныне Самарская) область, дом культуры "50 Лет Октября", конец 1960-х - 1970-е годы.
Источник:
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