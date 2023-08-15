Грязевое "цунами" обрушилось на итальянский альпийский город

После проливных дождей мощный сель сошел на городок Бардонеккья, расположенный недалеко от Турина в долине Валь-ди-Суза. Вечером 13 августа грязевая волна сорвала ворота и стала рушить все вокруг, перепуганные местные жители и туристы были вынуждены спасаться бегством. К счастью, обошлось без жертв.
Альберто Чирио, губернатор региона Пьемонт, заявил о серьезном ущербе и обратился за помощью к правительству страны. По его словам, бригады занимаются разбором завалов на дорогах и следят за ситуацией на реке Фрежюс, которая и принесла грязевые потоки.
Пожарные сообщили, что им удалось спасти шесть человек из перевернувшегося кемпера. Около 120 туристов и жителей города были эвакуированы из своих отелей и домов. В настоящий момент они размещены в лагере, организованном Красным Крестом в местном спортивном комплексе.
При сходе селя пострадали местный полицейский участок и гостиница La Betulla, целый парк служебных машин был уничтожен.
Бардонеккья, расположенная на высоте 1300м, является популярным местом как для зимних видов спорта, так и для летних походов.
В воскресенье город с населением 3 тыс. человек праздновал день своего покровителя - святого Ипполита, вечером планировался фейерверк.
За последние месяцы Италия столкнулась с вереницей наводнений и ураганов. В мае 13 человек погибли в результате разрушительного наводнения в популярном курортном регионе Эмилия-Романья. Отчаявшиеся семьи спасались на крышах домов, ожидая спасателей на вертолетах. А в городе Чезена местные жители вплавь преодолевали затопленные улицы.
Также сильные ураганы обрушились на север Италии, в результате чего погибли две женщины и 16-летняя девушка-скаут.
Ночной ураган 25 июля в Милане срывал крыши и выкорчевал сотни деревьев. Дороги были перекрыты, а автомобили разбиты обломками. Стихия не обошла стороной и туристические достопримечательности. Так, замок Сфорца был закрыт после обрушения черепицы. А дождь был настолько сильным, что вода проникла в Галерею Виктора Эмануэле II со стеклянными сводами, знаменитую торговую галерею Милана.
В других странах Европы также неспокойно. В Швейцарии торнадо со скоростью 217 км/ч срывал крыши со зданий, повалил строительный кран. В результате один человек погиб.
Проливные дожди обрушились на Францию, Германию, Норвегию и Швецию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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