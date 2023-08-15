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Грязевое "цунами" обрушилось на итальянский альпийский город

Грязевое "цунами" обрушилось на итальянский альпийский город

Автор:
15 августа 2023 12:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Италия   мир   сель   стихия   фотография   цунами   
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После проливных дождей мощный сель сошел на городок Бардонеккья, расположенный недалеко от Турина в долине Валь-ди-Суза. Вечером 13 августа грязевая волна сорвала ворота и стала рушить все вокруг, перепуганные местные жители и туристы были вынуждены спасаться бегством. К счастью, обошлось без жертв.

Альберто Чирио, губернатор региона Пьемонт, заявил о серьезном ущербе и обратился за помощью к правительству страны. По его словам, бригады занимаются разбором завалов на дорогах и следят за ситуацией на реке Фрежюс, которая и принесла грязевые потоки.

Пожарные сообщили, что им удалось спасти шесть человек из перевернувшегося кемпера. Около 120 туристов и жителей города были эвакуированы из своих отелей и домов. В настоящий момент они размещены в лагере, организованном Красным Крестом в местном спортивном комплексе.

При сходе селя пострадали местный полицейский участок и гостиница La Betulla, целый парк служебных машин был уничтожен.

Бардонеккья, расположенная на высоте 1300м, является популярным местом как для зимних видов спорта, так и для летних походов.

В воскресенье город с населением 3 тыс. человек праздновал день своего покровителя - святого Ипполита, вечером планировался фейерверк.

За последние месяцы Италия столкнулась с вереницей наводнений и ураганов. В мае 13 человек погибли в результате разрушительного наводнения в популярном курортном регионе Эмилия-Романья. Отчаявшиеся семьи спасались на крышах домов, ожидая спасателей на вертолетах. А в городе Чезена местные жители вплавь преодолевали затопленные улицы.

Также сильные ураганы обрушились на север Италии, в результате чего погибли две женщины и 16-летняя девушка-скаут.

Ночной ураган 25 июля в Милане срывал крыши и выкорчевал сотни деревьев. Дороги были перекрыты, а автомобили разбиты обломками. Стихия не обошла стороной и туристические достопримечательности. Так, замок Сфорца был закрыт после обрушения черепицы. А дождь был настолько сильным, что вода проникла в Галерею Виктора Эмануэле II со стеклянными сводами, знаменитую торговую галерею Милана.

В других странах Европы также неспокойно. В Швейцарии торнадо со скоростью 217 км/ч срывал крыши со зданий, повалил строительный кран. В результате один человек погиб.

Проливные дожди обрушились на Францию, Германию, Норвегию и Швецию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   мир   сель   стихия   фотография   цунами   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 36 минут назад
По-моему, раньше такое явление имело своё собственное название: сель, селевой поток?
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