"Голубая Луна" глазами жителей разных стран

Английское выражение "Once in a blue Moon" эквивалентно русскому "После дождичка в четверг», то есть крайне редко.

Однако при определенных обстоятельствах Луна может приобретать голубой оттенок. Для этого атмосфера должна быть загрязнена пеплом и дымом. Например, как после мощнейшего извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. По данным журнала Sky & Telescope, вулканический пепел почти два года делал закаты зелеными, а Луну - голубой по всему миру.

Еще одним примером может служить пожар 1950 года "Чинчага" - пламя, охватившее северные бореальные леса Канады.