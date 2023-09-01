"Голубая Луна" глазами жителей разных стран

В ночь на 31 августа произошло редкое явление - Луна приблизилась к Земле на расстояние менее 360 тысяч километров. Несмотря на свое название, небесное тело не приобрело голубого оттенка. Термин "голубая Луна" лишь означает второе полнолуние за месяц. Очевидцы из разных уголков мира поделились впечатляющими кадрами яркого события.
Подобное явление повторится лишь в 2037 году.
Суперлуние происходит в момент прохождения Луной перигея - точки, в которой она, двигаясь по своей эллиптической орбите, ближе всего подходит к Земле. В это время спутник выглядит примерно на 14% больше и чуть ярче обычного.
1 августа наблюдалась "осетровая Луна". Так наши предки называли полнолуние, когда рыба шла на нерест.
Английское выражение "Once in a blue Moon" эквивалентно русскому "После дождичка в четверг», то есть крайне редко.
Однако при определенных обстоятельствах Луна может приобретать голубой оттенок. Для этого атмосфера должна быть загрязнена пеплом и дымом. Например, как после мощнейшего извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. По данным журнала Sky & Telescope, вулканический пепел почти два года делал закаты зелеными, а Луну - голубой по всему миру.
Еще одним примером может служить пожар 1950 года "Чинчага" - пламя, охватившее северные бореальные леса Канады.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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