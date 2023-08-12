5.

Вот комментарий одного из сторожилов о причинах его появления: Я жила в этом дворе,слева виден спортивный зал школы №86.Самолёт с демонтированными крыльями везли по ул.Скороходова. Это был подарок детворе,собирались организовать подобие клуба с приглашением интересных людей,показом кинофильмов,чтением лекций.Быстро организовать не получилось,а потом это стало не выполнимым.Каждый попадающий внутрь самолёта отрывал себе что-то на память,были вырваны приборы,обшивка,а потом и нужду начали справлять внутри.Запах стоял соответствующий.Спасать было уже нечего,поэтому вскоре его демонтировали.В 60-е годы на месте самолёта были двухэтажные деревянные сараи,где люди хранили дрова,т.к.было печное отопление.Потом они сгорели и в квартирах появились чугунные батареи.Теперь на этом месте стоит большой новый дом и прохода к школе с этой стороны уже нет