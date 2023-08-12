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Прогулка по Ленинграду 1977 года

Прогулка по Ленинграду 1977 года

Автор:
12 августа 2023 21:49
Метки: СССР   история   фото   
179
30

Сегодня у нас по плану 1977 год.

Давайте посмотрим, каким был Ленинград в тот год!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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85k
Андрей Старосельский 9 часов назад
Спасибо. Хорошая подборка.
В этой бане был бассейн, ездили в эту баню специально, чтоб поплавать зимой.
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17k
Статуя 6 часов назад
Легендарная улица Шкапина, которая являлась настоящим пивным оазисом неподалёку от Балтийского вокзала.
*****
Домов справа сейчас уже не существует, да и левую часть улицы изрядно проредили.
******************************
Улицу Шкапина снесли? Зачем?
И что там сейчас?
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223
Игорь Статуя Час назад
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