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Сегодня у нас по плану 1977 год.
Давайте посмотрим, каким был Ленинград в тот год!
Интересного вам просмотра!
1.
Для начала перенесёмся на Московский проспект. На фото - его перекрёсток с Заставской улицей и Московские ворота на заднем плане.
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5.
А в одном из дворов на улице Скороходова (ныне - Большая Монетная) в 1977 году можно было обнаружить...самолёт Ил-14.
Вот комментарий одного из сторожилов о причинах его появления: Я жила в этом дворе,слева виден спортивный зал школы №86.Самолёт с демонтированными крыльями везли по ул.Скороходова. Это был подарок детворе,собирались организовать подобие клуба с приглашением интересных людей,показом кинофильмов,чтением лекций.Быстро организовать не получилось,а потом это стало не выполнимым.Каждый попадающий внутрь самолёта отрывал себе что-то на память,были вырваны приборы,обшивка,а потом и нужду начали справлять внутри.Запах стоял соответствующий.Спасать было уже нечего,поэтому вскоре его демонтировали.В 60-е годы на месте самолёта были двухэтажные деревянные сараи,где люди хранили дрова,т.к.было печное отопление.Потом они сгорели и в квартирах появились чугунные батареи.Теперь на этом месте стоит большой новый дом и прохода к школе с этой стороны уже нет
8.
5 октября 1977 года стал последним днём работы для станции метро "Дачное".
Теперь Кировско-Выборгская линия метрополитена стала оканчиваться двумя новыми станциями: "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".
10.
Если у вас в 1977 году имелась пушнина, то вы без проблем могли её сдать рядом с площадью Мира (ныне - Сенная площадь).
15.
Туристическая автобусы около гостиницы "Европейская" на улице Бродского (ныне - Михайловская улица).
16.
Практически деревенский пейзаж - это Рашетова улица образца 1977 года. Вид от Сосновки в сторону проспекта Энгельса.
17.
Продолжается благоустройство района Приморской. На фото - Наличная улица в районе дома номер 40.
18.
На углу проспекта Просвещения и Гражданского проспекта идёт строительство станции метро "Гражданский проспект".
20.
Плавучий ресторан "Океан". Он был пришвартован около Приморского проспекта напротив улицы Академика Шиманского.
22.
А вот это прекрасное поле - не что иное, как проспект Энгельса.
Снимок сделан напротив улицы Шостаковича, а на заднем плане - новостройки на улице Есенина.
23.
Легендарная улица Шкапина, которая являлась настоящим пивным оазисом неподалёку от Балтийского вокзала.
Домов справа сейчас уже не существует, да и левую часть улицы изрядно проредили.
24.
Идёт расширение Пулковского шоссе в районе Дальней Рогатки.
Во время расширения фонтан "Четыре ведьмы" переместили на пространство между полос.
25.
Вид на государственный академический театр драмы имени А.С.Пушкина (ныне - Александринский театр).
27.
Перемещаемся на Большую Охту. Так выглядел будущий Георгиевский сквер, расположенный вдоль Среднеохтинского проспекта.
28.
АЗС номер 6, напротив Петропавловской крепости.
Поскольку на ней частыми гостями были иностранные туристы, то можно было купить аж 95-й бензин, что в те годы было огромной редкостью.
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В этой бане был бассейн, ездили в эту баню специально, чтоб поплавать зимой.
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Домов справа сейчас уже не существует, да и левую часть улицы изрядно проредили.
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Улицу Шкапина снесли? Зачем? И что там сейчас?