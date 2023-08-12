Разные люди на снимках советского фотографа Александра Стешанова

3.

В 1959 году фотографии Стешанова увидел главный редактор «Известий» на Всемирном фестивале в Вене. Так молодой фотограф получил приглашение на работу в газету, для которой снимал 30 лет. За эти годы Александр Стешанов объехал весь Советский Союз. Бывал и в зарубежных поездках, сопровождая политиков, выдающихся деятелей культуры и искусства.