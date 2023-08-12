Разные люди на снимках советского фотографа Александра Стешанова

Люди в фотографиях Александра Стешанова всегда получались честные, свежие, настоящие. Изумлённый Жорж Помпиду застыл перед картиной в Русском музее, военный приезжает домой и встречается с сыном, Леонид Брежнев сжимает в объятиях однополчан в Новороссийске, задорно глядит старый таксист в машине или Евгений Леонов задумался на лавочке – все одинаково настоящие, живые, непозёрские.
Интересного вам просмотра!
1.
Фотокорреспондент «Известий» Александр Стешанов и министр культуры СССР Екатерина Фурцева на приёме после конкурса им. П. И. Чайковского, 1970 год.
2.
Одноклассница, 1950-е.
3.
Композитор Дмитрий Шостакович, 1970–1973.
5.
Актёр Игорь Ильинский с Борисом Федосовым, спортивным обозревателем «Известий» на даче. Московская область, 1970-е.
6.
Национальный председатель Компартии США Генри Уинстон и Герой Социалистического Труда А. Коваль, 1970-е.
9.
Торжества на Красной площади в Москве в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1970-е.
10.
Мстислав Ростропович, председатель жюри Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Москва, 1970 год.
11.
Член ЦК Компартии США Анджела Дэвис с участниками международного семинара, посвящённого 50-летию образования СССР. Москва, 1972 год.
13.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев встречается с однополчанами в Новороссийске, 1974 год.
17.
Художник Илья Глазунов на открытии персональной выставки в Центральном выставочном зале. Москва, 1978 год.
22.
Колумбийский писатель, Нобелевский лауреат Габриэль Гарсиа Маркес в редакции газеты «Известия», 1982 год.
33.
Победительницы конкурса «Московская красавица’ 88».
40.
Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко с гейшами во время первого посещения Японии по приглашению правительства, 1962 год.
Источник:
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Гротескная неожиданность, однако. С Вены - и сразу в газету.