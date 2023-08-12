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Разные люди на снимках советского фотографа Александра Стешанова

Разные люди на снимках советского фотографа Александра Стешанова

Автор:
12 августа 2023 21:44
Метки: СССР   история   фото   
350
43

Люди в фотографиях Александра Стешанова всегда получались честные, свежие, настоящие. Изумлённый Жорж Помпиду застыл перед картиной в Русском музее, военный приезжает домой и встречается с сыном, Леонид Брежнев сжимает в объятиях однополчан в Новороссийске, задорно глядит старый таксист в машине или Евгений Леонов задумался на лавочке – все одинаково настоящие, живые, непозёрские.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Горожанин 7 часов назад
"В 1959 году фотографии Стешанова увидел главный редактор «Известий» на Всемирном фестивале в Вене. Так молодой фотограф получил приглашение на работу в газету".
------------

Гротескная неожиданность, однако. С Вены - и сразу в газету.
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