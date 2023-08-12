В Калининградской области разбился истребитель Су-30

Двухместный истребитель Су-30 потерпел крушение сегодня днём в Черняховском районе Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полёта, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Самолёт разбился в безлюдной местности, боекомплекта на борту не было, повреждений и пострадавших на земле нет. Пилоты, к сожалению, катапультироваться не успели.



