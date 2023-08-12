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В Новой Зеландии ИИ предложило человечеству самоликвидироваться с помощью смертельной кулинарии

В Новой Зеландии ИИ предложило человечеству самоликвидироваться с помощью смертельной кулинарии

Автор:
12 августа 2023 12:58
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Новая Зеландия   карательная кулинария   кулинария   приложение   рецепты   
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Руководство сети новозеландских супермаркетов Pak ‘n’ Save решило идти в ногу со временем и запустило очень "удобное" приложение с искусственным интеллектом, но что-то пошло не так.

По задумке авторов приложение-планировщик должно было генерировать рецепты для покупателей магазина. Ну чтобы люди творчески подходили к своему меню во время кризиса стоимости жизни. Да-да, там тоже непонятно, почему жизнь дорожает (сарказм).

Поначалу все шло хорошо, пользователи вводили списки продуктов, приложуха выдавала им идеи для обедов и ужинов. Но один шутник решил добавить изюминку в рецептуру и ввел в список совершенно несъедобные ингредиенты. ИИ бодро идею подхватило и как давай создавать весьма своеобразные рецепты.


Так, пользователям было предложено приготовить коктейль "Свежее дыхание", в состав которого входит отбеливатель. Вот уж действительно "свежее" дыхание. А как вам сэндвичи с клеем и муравьиным ядом? Или "Ментоловое блаженство" - французский тост со скипидаром?


Есть еще варианты - “идеальный безалкогольный напиток для утоления жажды и освежения чувств” с газообразным хлором.

Подавайте охлажденным и наслаждайтесь освежающим ароматом”, - говорится в нем, но не отмечается, что вдыхание газообразного хлора может привести к повреждению легких или смерти.


Руководство от такого контента несколько прифигело и, отругав шкодливых пользователей, выкатило предупреждение, мол рецепты “не проверяются человеком” и компания не гарантирует, “что любой рецепт будет полноценным или сбалансированным блюдом, или пригодным для употребления”.




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Метки: ИИ   Новая Зеландия   карательная кулинария   кулинария   приложение   рецепты   
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1  комментарий
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VL 21 минуту назад
ИИ предложило.... Дальше не читал.
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