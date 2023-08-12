В Новой Зеландии ИИ предложило человечеству самоликвидироваться с помощью смертельной кулинарии

По задумке авторов приложение-планировщик должно было генерировать рецепты для покупателей магазина. Ну чтобы люди творчески подходили к своему меню во время кризиса стоимости жизни. Да-да, там тоже непонятно, почему жизнь дорожает (сарказм).

Поначалу все шло хорошо, пользователи вводили списки продуктов, приложуха выдавала им идеи для обедов и ужинов. Но один шутник решил добавить изюминку в рецептуру и ввел в список совершенно несъедобные ингредиенты. ИИ бодро идею подхватило и как давай создавать весьма своеобразные рецепты.