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Бык атаковал автомобиль и оторвал дверь

Бык атаковал автомобиль и оторвал дверь

Автор:
16 ноября 2023 07:53
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   Видео   бык   в мире   дверь   животные   
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Бык напал на автомобиль с людьми. Очевидец запечатлел, как животное оторвало у транспортного средства дверь.

Разъяренный бык атаковало автомобиль с людьми в салоне и на крыше. Драматичный момент нападения быка на транспортное средство запечатлел один из очевидцев. В ходе атаки бык зацепился рогами за дверь и совершил переворот в воздухе. Впрочем, после жёсткого приземления, парнокопытный зверь поднялся на ноги и продолжил буйствовать.

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Метки: Автомобиль   Видео   бык   в мире   дверь   животные   
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1  комментарий
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197
Alex Полчаса назад
Антрекот забыковал...
Не хочет стейком становиться...
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Alex Chebrikov

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