Бык атаковал автомобиль и оторвал дверь

Разъяренный бык атаковало автомобиль с людьми в салоне и на крыше. Драматичный момент нападения быка на транспортное средство запечатлел один из очевидцев. В ходе атаки бык зацепился рогами за дверь и совершил переворот в воздухе. Впрочем, после жёсткого приземления, парнокопытный зверь поднялся на ноги и продолжил буйствовать.