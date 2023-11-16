Бык атаковал автомобиль и оторвал дверь

557
1
1
Бык напал на автомобиль с людьми. Очевидец запечатлел, как животное оторвало у транспортного средства дверь.
Разъяренный бык атаковало автомобиль с людьми в салоне и на крыше. Драматичный момент нападения быка на транспортное средство запечатлел один из очевидцев. В ходе атаки бык зацепился рогами за дверь и совершил переворот в воздухе. Впрочем, после жёсткого приземления, парнокопытный зверь поднялся на ноги и продолжил буйствовать.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Пёс защитил хозяина от грабителя
- Медведь пришёл на порог дома американки
- Разъяренный бегемот напал на автомобиль с туристами
- Незваный гость разогнал пожилых картёжниц
- Нетрезвый мужчина чуть не стал жертвой питона
Новости партнёров
реклама
Не хочет стейком становиться...