В крупнейшем парке развлечений Германии обрушилась конструкция для прыжков в воду

Сообщается, что пострадавшие отделались лёгкими травмами. Троих из них госпитализировали для наблюдения, сообщили в полиции. Сейчас правоохранительные проводят расследование причин обрушения конструкции, с которой прыгали акробаты. Администрация парка со своей стороны пообещала восстановить водный аттракцион в кратчайшие сроки.





Отмечается, что месяц назад, 19 июня, во втором по посещаемости (после парижского Диснейленда) парке развлечений Европы произошёл мощный пожар неподалёку от американских горок. Пострадавших, к счастью, не было.