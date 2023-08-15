FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 578 постов • 35 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В крупнейшем парке развлечений Германии обрушилась конструкция для прыжков в воду

В крупнейшем парке развлечений Германии обрушилась конструкция для прыжков в воду

Автор:
15 августа 2023 19:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Германия   Европа-парк   акробаты   бассейн   обрушение   
1688
1
2

К счастью, серьёзных увечий никто не получил.

В Сети появилось видео вчерашнего несчастного случая в немецком парке развлечений Europa-Park, расположенном в городе Руст. Как пишут местные издания, пострадали 2 зрителя и 5 артистов, которые устроили шоу по прыжкам в бассейн. На кадрах видно, что сначала разрушается бассейн, а затем вниз летят вместе с людьми конструкции для прыжков, которые были к нему прикреплены.

Сообщается, что пострадавшие отделались лёгкими травмами. Троих из них госпитализировали для наблюдения, сообщили в полиции. Сейчас правоохранительные проводят расследование причин обрушения конструкции, с которой прыгали акробаты. Администрация парка со своей стороны пообещала восстановить водный аттракцион в кратчайшие сроки.


Отмечается, что месяц назад, 19 июня, во втором по посещаемости (после парижского Диснейленда) парке развлечений Европы произошёл мощный пожар неподалёку от американских горок. Пострадавших, к счастью, не было.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Германия   Европа-парк   акробаты   бассейн   обрушение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Трям 49 минут назад
Уж лучше никакого видоса, чем такой! Мало того, что постфактум, так еще тпой и длинный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

167278



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
"Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет": республиканка Кери Лейк на пальцах объяснила, что есть лишь два гендера
"Попробуйте подоить корову, а потом быка. И увидим, что будет": республиканка Кери...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Проституты из английской королевской семьи
Проституты из английской королевской семьи
Это Россия, детка
Это Россия, детка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#аварии#Юмор#забавно#кино#история#собака#Россия
#машина#люди#животные#ДТП#Автовсячина#новости#сарказм#Москва#природа#полиция
#автомобили#интересное#Прикол#авто аварии#подборка#в мире#факты#истории#мир#волосы
Это Россия, детка Это Россия, детка «Это цивилизованный Запад, который учит нас как жить?»: россиянин в Берлине записал видео о европейском «благополучии» «Это цивилизованный Запад, который учит нас как жить?»: россиянин в Берлине записал видео о... "Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное количество града "Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное количество града Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне Сбежавшая в Берлине львица оказалась кабаном Сбежавшая в Берлине львица оказалась кабаном Обрушившийся потолок шокировал жильцов дома Обрушившийся потолок шокировал жильцов дома

На что жалуетесь?

Вернуться