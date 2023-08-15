В крупнейшем парке развлечений Германии обрушилась конструкция для прыжков в воду

К счастью, серьёзных увечий никто не получил.
В Сети появилось видео вчерашнего несчастного случая в немецком парке развлечений Europa-Park, расположенном в городе Руст. Как пишут местные издания, пострадали 2 зрителя и 5 артистов, которые устроили шоу по прыжкам в бассейн. На кадрах видно, что сначала разрушается бассейн, а затем вниз летят вместе с людьми конструкции для прыжков, которые были к нему прикреплены.
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Сообщается, что пострадавшие отделались лёгкими травмами. Троих из них госпитализировали для наблюдения, сообщили в полиции. Сейчас правоохранительные проводят расследование причин обрушения конструкции, с которой прыгали акробаты. Администрация парка со своей стороны пообещала восстановить водный аттракцион в кратчайшие сроки.
Отмечается, что месяц назад, 19 июня, во втором по посещаемости (после парижского Диснейленда) парке развлечений Европы произошёл мощный пожар неподалёку от американских горок. Пострадавших, к счастью, не было.
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