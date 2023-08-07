Гамлет Воландович Монте-Кристо

Но в 1974 года, всё ещё продолжая работать водителем, Авилов вдруг решил присоединиться к самодеятельной труппе театрального режиссёра и педагога, будущего худрука и гл. режиссёра московского «Театра на Юго-Западе» Валерия Беляковича, созданной в подмосковном поселке Востряково. Там, уже в следующем году, в своём премьерном спектакле Виктор выступил в роли Ильи Фомича Кочкарёва в комедии Н.В. Гоголя «Женитьба».

«Я учился в одном классе с младшим братом нашего режиссёра Валерия Беляковича — Сергеем. В то время Валерию Романовичу пришла идея создать театр. Будущих актёров он набрал там же, в Востряково. В основном это были одноклассники младшего Беляковича. Когда старший спросил про меня: «А почему Авилов?», — младший ответил: «А он анекдоты здорово рассказывает». На сегодня из той команды одноклассников, которые начали посещать эту студию, остались только двое: Сергей Белякович и я» (из интервью В. Авилова).