Гамлет Воландович Монте-Кристо

70 лет назад родился Виктор Авилов
Советский и российский актёр театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации (1993) Виктор Васильевич Авилов родился 8 августа 1953 года в Москве в семье рабочих.
Он с детства рос подвижным мальчишкой. А когда пошёл в школу, превратился в настоящего хулигана, совладать с которым не могли ни учителя, ни родители: целыми днями Витя пропадал с друзьями в московских двориках, забывая об уроках и домашнем задании.
После школы Авилов поступил в МИТ — Московский индустриальный техникум, который окончил в 1972 году.
Затем, в 1972-74 гг., он проходил срочную службу в рядах Советской Армии, где освоил профессию шофёра. После демобилизации Виктор работал водителем «МАЗа» в автокомбинате №29 «Мосстройтранса», правда, с небольшими перерывами. Он просто не мог долго задерживаться на одном месте, постоянно обучался чему-то новому: то монтировал оборудование, то налаживал систему автоматики. А вот мысли об искусстве юношу даже не посещали.
Но в 1974 года, всё ещё продолжая работать водителем, Авилов вдруг решил присоединиться к самодеятельной труппе театрального режиссёра и педагога, будущего худрука и гл. режиссёра московского «Театра на Юго-Западе» Валерия Беляковича, созданной в подмосковном поселке Востряково. Там, уже в следующем году, в своём премьерном спектакле Виктор выступил в роли Ильи Фомича Кочкарёва в комедии Н.В. Гоголя «Женитьба».
«Я учился в одном классе с младшим братом нашего режиссёра Валерия Беляковича — Сергеем. В то время Валерию Романовичу пришла идея создать театр. Будущих актёров он набрал там же, в Востряково. В основном это были одноклассники младшего Беляковича. Когда старший спросил про меня: «А почему Авилов?», — младший ответил: «А он анекдоты здорово рассказывает». На сегодня из той команды одноклассников, которые начали посещать эту студию, остались только двое: Сергей Белякович и я» (из интервью В. Авилова).
Затем, в 1977 году, востряковская труппа объединилась с актёрами Театра юного москвича при Дворце пионеров на Ленинских горах, которыми так же руководил Белякович. Новому коллективу было выделено помещение на Пр. Вернадского,125 — так и возник «Театр-студия на Юго-Западе».
И с 1979 года Авилов начал профессионально заниматься сценой, поступив туда на работу. Официально его должность называлась «инструктор отдела культуры исполкома Гагаринского райсовета». Но уже в следующем году получил в качестве актёра главную роль в спектакле «Мольер» по пьесе М.А. Булгакова «Кабала святош».
Интересно, что Авилов даже не пытался получить профессиональное актёрское образование — все необходимые навыки он легко приобретал прямо на сцене. «Театр-студия на Юго-Западе» стал его семьей. Позднее Виктор привёл в труппу и свою младшую сестру Ольгу, которая влюбилась в младшего брата худрука — Сергея Беляковича. Вскоре они сыграли свадьбу.
А затем и сам Авилов там же нашёл себе жену — актрису Галину Галкину, впоследствии — Заслуженную артистку России.
В 1983 году режиссёр к/с «Грузия-фильм» Резо Чхеидзе пригласил Виктора на роль Дон Кихота в 9-серийном советско-испанском телефильме «Житие Дон Кихота и Санчо». Но в театре тогда существовал негласный запрет на съёмки в кино, и актёр был вынужден отказаться. Несыгранная роль как будто набросила тень на всю его последующую кинокарьеру — предложений подобного уровня он больше не получал.
А в 1984 году Авилов сыграл свою рубежную роль в театре — Гамлета. Роль стала высшей точкой мастерства Виктора, о его трактовке наперебой заговорила театральная, и не только, пресса, его даже называли преемником Владимира Высоцкого, «Гамлетом 80-х».
Летом 1986 года всё же состоялись и первые съёмки Виктора в кино — роль Платона Андреевича в дипломной ленте выпускника Высших режиссёрских курсов Олега Тепцова «Господин оформитель» (полная киноверсия вышла в 1988) — мистическом триллере по мотивам рассказа Александра Грина (подробнее — здесь: Неромантичный романтик) «Серый автомобиль» (сценарий: Юрий Арабов, саундтрек: Сергей Курёхин (подробнее — здесь: «Капитан»)), этакий «женский вариант» уайльдовского Дориана Грея. Для привлечения публики работа подавалась прессой как «первый советский фильм ужасов». И сперва зритель на него пошёл, но сложная для восприятия картина кассу свою всё же не собрала.
Но многие ценители кино обратили внимание на оригинального, утончённого исполнителя главной роли. Если это ещё была и не слава, то, во всяком случае, — популярность за пределами театральных кругов.
«В нашем театре существовал запрет на съёмки. До того как сняться в «Господине оформителе», я отклонил много хороших предложений. Сниматься в «Оформителе» я поехал, несмотря на запрет, в свой отпуск. Белякович изо всех сил боролся с популярностью своих актёров» (из интервью В. Авилова).
А осень 1986 года со спектаклем «Женитьба» театр выезжает на свои первые зарубежные гастроли в ЧССР.
И уже в следующем году их «Гамлет» участвует в крупнейшем фестивале театрального искусства в мире — Эдинбургском фестивале/The Edinburgh International Festival (Великобритания). Британская пресса назвала тогда спектакль лучшей зарубежной постановкой шекспировской трагедии за последние 40 лет, а с исполнителя главной роли была даже снята гипсовая маска (её, наверное, можно увидеть и сейчас — где-нибудь в театральном музее Эдинбурга).
И вот весной следующего года в широкий прокат выходит х/ф «Узник замка Иф» режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича с авиловским Эдмоном Дантесом/Монте-Кристо (и великолепной музыкой Александра Градского), после чего маленький зал «Театра-студии» начинают осаждать толпы кинозрителей, желающих увидеть «графа Монте-Кристо» на сцене. Его начали узнавать на улице. И вот это уже была слава.
Хотя сам Виктор и считал, что при своей специфической внешности он никак не мог претендовать на подобное амплуа. Но вот режиссёр был другого мнения. В первую очередь, Хилькевич считал, что после 14 лет, проведённых в каземате, человек не может выйти оттуда красавцем, потому Монте-Кристо в юности сыграл Евгений Дворжецкий, а вот его же уже в зрелые годы — Авилов.
«Внешность Авилова производила убийственное впечатление на женщин — они влюблялись в него толпами. В этом я убедился, когда во время съёмок почти вся женская часть нашей группы — кто тайно, а кто и явно — вздыхала по Вите. И при такой внешности у Авилова было мужское обаяние, могучая внутренняя сила, ослепительная улыбка... Будучи великолепным рассказчиком, в любой компании он тут же становился её душой. Встречу с ним, даже если она случилась только раз, уже невозможно было забыть» (из воспоминаний Г. Юнгвальда-Хилькевича).
Лето 1989 года: Авилов — Калигула в спектакле по пьесе Альбера Камю. Роль, как считают, во многом определившая дальнейшую судьбу Виктора и оказавшая несомненное влияние на весь остальной репертуар актёра (позже он даже пытался снять фильм по этой пьесе, но проект потребовал колоссальных усилий, и осуществлению его помешала инфляция 1993 года).
В 1990 году из-за отёка лёгких умирает сестра Ольга, тогда уже Авилова-Задохина. А через несколько дней после её похорон режиссёр увольняет сразу половину труппы. Это стало сильнейшим моральным ударом для всех — как для ушедших, так и для оставшихся, для Виктора в том числе. Актёр ушёл в загул, одним махом разрушив свою семью. Хоть, «срывы» у него случались и раньше. Авилов признавался:
«Я столкнулся с пьянством ещё до того, как стал актёром, когда работал водителем «МАЗа». Я шофёр-профессионал, несколько лет возил песок из Рублёва на новостройки Москвы. Все мужики у нас на автобазе пили. Выбиваться из общей массы было как-то неудобно. Когда надоедало пить, я увольнялся, лето гулял, ловил рыбу, вёл здоровый образ жизни, потом устраивался снова, и снова приходилось выпивать…».
Хилькевич, пытаясь помочь, снимает Виктора в довольно слабой 4-серийной экранизации А. Дюма «Мушкетеры 20 лет спустя» (1992), доверив ему роль главного злодея Мордаунта.
Но и здесь он как-то пришёл на площадку пьяный.
Хилькевич вспоминал: «Я снимал сильно пьющих актёров — Жору Юматова, Валю Зубкова, которые были настоящими алкоголиками, но они никогда такого себе не позволяли.
Я отменил съёмку, не стал с Витей даже разговаривать, хотя он пытался что-то мне объяснить, и ушёл домой. На следующий день мы встретились, и я, зная, что такое запой, сказал, что прерываю работу на 3 дня, чтобы дать Авилову время прийти в себя. Мы тогда очень серьёзно поговорили, я рассказал ему о своем опыте, ведь я был алкоголиком с гораздо бОльшим стажем, чем он. Витя меня понял, сделал выводы, и больше до конца картины ничего подобного ни разу не произошло. Но в остальное время, когда он не был занят на площадке, возлияния становились всё мощнее и мощнее, и думаю, именно это и было причиной его ухода из семьи».
Затем был ещё и телесериал «Петербургские тайны» по мотивам романа «Петербургские трущобы» Вс. Крестовского, аж на 60 серий — на тогдашнее безрыбье от отечественного производителя подобные картины шли неплохо.
Актёр же сетовал, что вот его Арбенина в телефильме «Маскарад» (реж. Инесса Мамышева, 1990) по драме М.Ю. Лермонтова никто не заметил, зато у всех на слуху Монте-Кристо! Как оказывалось, фильм этот просто долгое время считался потерянным, и лишь через какое-то время группе неравнодушных удалось отыскать в архиве 5-го канала его копию.
«Когда соглашаешься, ещё ведь не знаешь, что получится. Даже когда снимаешься, не знаешь. А получается, например, так: пытаешься играть что-то серьёзное, а при монтаже подкладывают какую-нибудь бессмысленную музыку, и выглядишь дураком со своей серьёзностью; или же, наоборот, комикуешь, а с помощью монтажа, звукового оформления получается так, что опять же это выглядит глупо» (из интервью В. Авилова).
Впрочем, сам Виктор всегда несколько скептически относился к своей работе в кино — театр для него был неизмеримо выше.
В 1993 году актёр сыграл последнюю из своих больших ролей — Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Авилов был просто создан для подобных мистических откровений, такова уж была у него энергетика (многие даже говорили о наличии у Виктора экстрасенсорных способностей).
В том же году Авилову было присвоено звание Заслуженного артиста России.
А в 1995 году, во время гастролей театра с «Мастером и Маргаритой» в Берлине, за полчаса до начала спектакля у актёра произошло прободение язвы, и его увезли на «скорой». Тогда он дважды перенёс клиническую смерть, но врачам удалось его спасти. И уже через месяц с небольшим Виктор вернулся на подмостки.
А в 1999-2000 гг. больше чем на 1,5 года Авилов всё же оказался от сцены отлучён: у него обнаружили туберкулёз, как следствие — II группа инвалидности. Но актёр всё же сумел вернуться в профессию, правда уже не в «Театр на Юго-Западе» (с того времени он играл там всего 3, а спустя 2 года — 5 спектаклей на договоре), — основной площадкой стал для него тогда вновь создаваемый театр «Киноспектакль» под руководством Олега Лещинера.
Затем, с 2001 года, Виктор начинает работать и с другими режиссёрами, на других сценических площадках, — до 5 разных театров одновременно! И даже — участие в клипе певицы Алсу на песню «Осень», съёмки которого проводились в Венеции.
Так на разных площадках в 2001-02 гг. Авилов сыграл в пьесе Августа Стриндберга «Пляска смерти», пьесе по Дж. Р.Р. Толкину «Туда и обратно», получил главную роль в «Парфюмере» Патрика Зюскинда нового московского театра «Арт-Хаус» под руководством Вадима Тухватуллина, построенного в 2001 году на средства его художественного руководителя.
Там, в «Арт-Хаусе», актёр пробует себя в качестве хореографа — в «Парфюмере» он поставил для своего Гренуя 2 интересных танца в стиле «contemporary dance» — смеси различных направлений и техник. В том же году Виктор создаёт и свою актёрскую школу (при театре «Киноспектакль»).
А в 2004 году Авилов пробует себя ещё и в режиссуре: в «Киноспектакле» он работает над постановкой спектакля «Грешная деревня Далскабаты, или Забытый чёрт» по пьесе чешского драматурга Яна Дрды, руководит съёмками видеоверсии спектакля «Мольер» в «Театре на Юго-Западе» и готовится к съёмкам ещё одного, годами выстраданного проекта, — фильма по пьесе Л. Жуховицкого «Последняя женщина сеньора Хуана».
Тогда же, в «Театре на Юго-Западе» актёр был утверждён на роль Пигмалиона в новом трагифарсе Беляковича «Куклы». Параллельно шли изнурительные гастроли: «Мастер и Маргарита» антрепризного проекта «Русский независимый театр» — каждый день новый город, каждую ночь переезд, и так по 15-20 спектаклей подряд каждый месяц. Ни одного выходного более чем за полгода!
Но в конце июня 2004 года, из-за сильнейших болей в спине, гастроли Авилову пришлось прервать. Врачи поставили диагноз: рак желудка, причём, в такой стадии, что за лечение никто уже не хотел браться. Тогда Виктор решил довериться новосибирскому целителю Геннадию Маркову, чьи методы Академия Наук, в лице председателя комиссии по борьбе с лженаукой академика Э.П. Круглякова, признаёт шарлатанскими.
Вдова Виктора обрисовала позднее эту ситуацию: «нам никаких гарантий не давали, просто согласились помочь, так сказать, в порядке эксперимента». Авилову же в смертельной схватке с болезнью и не оставалось других ходов. Но эксперимент не удался…
21 августа 2004 года, через 2 недели после своего 51-летия, Виктор Васильевич Авилов умер в клинике Новосибирского Академгородка. Гражданская панихида состоялась в «Театре на Юго-Западе». Похоронен актёр в Москве, на Востряковском кладбище (уч. №80). На его могиле установлен памятник, выполненный скульптором Дмитрием Тугариновым.
Хотя Виктор и считал основным своим призванием театр (лучшие его театральные роли: Мольер в одноименной постановке, Воланд в «Мастере и Маргарите», Клавдий и Гамлет в «Гамлете», Подколесин в «Женитьбе», Ихарев в «Игроках», Портной и Фисба в «Сне в летнюю ночь», Актёр в «На дне», маркиз Форлипополи в «Трактирщице»), многие больше знали его всё же по работам в кино.
Всего в кинокопилке Авилова 30 картин, среди которых: трагикомедия «Любовь к ближнему», драма «Зёленый огонь козы», экранизация «Искусство жить в Одессе», мелодрама «Зимняя вишня-2 и 3», классическая картина «Маскарад», боевик «Сафари-6», приключенческая лента «Мушкетёры 20 лет спустя», мелодрама «Танцующие призраки», мистика «Антифауст», комедия «Тараканьи бега», исторический сериал «Петербургские тайны», истерн «Волчья кровь» и др. А 3 его кинороли вошли в «золотой фонд» советского кинематографа: Фрэнк По в детективе «Большая игра», Платон Андреевич в драме «Господин оформитель» и, естественно, граф Монте-Кристо.
Последний раз Виктор принял участие в съёмках криминального сериала «Хиромант» (2005–11), премьеру которого ему уже не суждено было увидеть.
Многие критики утверждали, что Воланда и Гамлета лучше Авилова в театре никто не сыграл. А кино-граф Монте-Кристо стал буквально визитной карточкой актёра. Хоть изначально Виктор был убеждён: только красавцы могут претендовать на эту роль, каковым себя он никогда не считал.
Но вот у женщин было совершенно другое мнение — они его обожали и безумно в него влюблялись...
С холостяцкой жизнью Авилов распрощался практически сразу после службы в армии. Его избранницу звали Татьяна. Но брак их продлился недолго, детей у пары не было.
А затем он женился на Галкиной. Так как супруги служили в одном театре, они практически постоянно были вместе. В браке у них родились 2 дочери: Анна (1981 г.р.) и Ольга (1985 г.р.).
Старшая не пошла по стопам родителей, а вот младшая получила актёрское образование. В 2003 году она была принята в «Театр на Юго-Западе». А через год дебютировала и в кино — в комедии «Чудеса в Решетове» (реж. Михаил Левитин). Всего в её творческой биографии более 10 картин. Сёстры очень дружны и невероятно похожи между собой. Обе замужем, имеют детей и часто устраивают совместные семейные праздники.
К сожалению, Виктор и Галина не смогли сохранить отношения. Их брак продержался 10 лет. Развод был трудным и болезненным, но такое решение Авилов принял сам. Он корил себя за этот поступок, однако ничего не мог изменить. Несмотря на все перипетии личной жизни, Виктор до конца поддерживал своих детей и очень их любил.
Со следующей спутницей жизни, Ларисой, судьба свела его в Одессе, где девушка была ассистентом режиссёра на съёмках очередного фильма. На тот момент 18-летняя красавица была замужем, но Авилова это не остановило, и вскоре он добился расположения девушки. Лариса, правда, так и не подарила мужу ребёнка, хотя их брак длился около 15 лет.
Творческий диапазон Авилова был настолько уникален, что прикрепить к нему конкретное актёрское амплуа никто не решался. Стать, необычная внешность, харизма действовали на окружающих как магнит. На сцене он выкладывался на все 100%, обнажая душу, полностью раскрывая внутренний мир своего героя, и в буквальном смысле завораживал окружающих своим магнетическим взглядом.
Роли В. Авилова в театре:
«Театр на Юго-Западе»: «Женитьба» (Н.В. Гоголь) — Кочкарёв (1975), «Уроки дочкам» (И.А. Крылов) — Семён (1978), «Беда от нежного сердца» (Вл. Соллогуб) — Дарья Семёновна Бояркина (1978), «Старые грехи» (по рассказам Антоши Чехонте): Альфонс Шампунь («На чужбине»), Дубов («Дорогая собака»), Лесник («Беспокойный гость»), Дьячок Ефим («Хирургия»), Дездемонов («Депутат»), Шлёпкин («Два газетчика») (1979), «Мольер» (М. Булгаков) — Мольер (1980), «Лекарь поневоле» (Ж.-Б. Мольер) — Сганарель (1980), «Жаворонок» (Ж. Ануй) — Дофин Карл, Инквизитор, Лаир (1981), «Эскориал» (М. де Гельдероде) — Фолиаль (1981), «Владимир III степени» (Н.В. Гоголь) — Иван Петрович, Собачкин (1981), «Игроки» (Н.В. Гоголь) — Ихарев, Швохнев (1981), «Дракон» (Е. Шварц) — Генрих, Ланцелот (1981), «Что случилось в зоопарке» (Э. Олби) — Питер (1982), «Носороги» (Э. Ионеско) — Беранже (1982), «Штрихи к портрету» (В. Шукшин): Прокопий Лагутин («Ваня, как ты здесь?»), Иван («Хозяин бани и огорода»), Князев («Штрихи к портрету»), Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!») (1983), «Ревизор» (Н.В. Гоголь) — Хлестаков (1984), «Самозванец» (Л. Корсунский) — Пашка (1984), «Гамлет» (В. Шекспир) — Гамлет (1984), «Агент 00» (Г. Боровик) — Вождь (1985), «Мандрагора» (Н. Макиавелли) — Каллимако (1986), «С днём рожденья, Ванда Джун!» (К. Воннегут) — Лузлиф Харпер (1986), «Последняя женщина сеньора Хуана» (Л. Жуховицкий) — Хуан (1987), «Трилогия» (А.В. Сухово-Кобылин) — Варравин (1988), «Трактирщица» (К. Гольдони) — маркиз Форлипополи (1989), «Калигула» (А. Камю) — Калигула (1989), «Ромео и Джульетта» (В. Шекспир) — Меркуцио, Парис (1993), «Мастер и Маргарита» (М. Булгаков) — Воланд (1993), «Сон в летнюю ночь» (В. Шекспир) — Фисба (1996), «На дне» (М. Горький) — Актёр (1996), «Страсти по Мольеру» (В. Белякович по мотивам Ж.-Б. Мольера) — Лафреж («Скупой»), Маркиз Д’Авилон («Мещанин во дворянстве») (1996), «J.Gay-Opera.ru» (В. Белякович, по мотивам пьес Дж. Гея и Б. Брехта) — Филч (2002).
Другие театры: «Пляска смерти» (А. Стриндберг) — Курт (Театр наций, реж. В. Гульченко, 2001), «Скамейка» (А. Гельман), («Независимый театральный проект», реж. И. Китаев, 2001), «Дон Кихот» (А. Дындыкин) — Дон Кихот (Театр клоунады Терезы Дуровой, реж. Т. Дурова, 2001), «Туда и обратно» (Дж. Р.Р. Толкин) — Предводитель гоблинов, дракон Рыжий Смог (театр «Киноспектакль», реж. О. Лещинер, 2002), «Парфюмер» (П. Зюскинд) — Гренуй («Арт-Хаус», реж. В. Тухватуллин, 2002), «Свободная пара» (Дарио Фо) — профессор (2002), «Любовник» («Независимый театральный проект», 2003), «Забыть Герострата» (Г. Горин) — правитель («Арт-Хаус», реж. В. Тухватуллин, 2003). «Мастер и Маргарита» (М. Булгаков) — Воланд («Русский независимый театр», реж. Ю. Крыжановский, 2003).
Фильмография:
«Пришла и говорю» — эпизод, фрагмент спектакля «Театр Аллы Пугачёвой» (в титрах не указан, 1985), «По траве босиком» — Лёха (1987), «Большая игра» — Френк По, американский журналист (1988), «Господин оформитель» — Платон Андреевич (1988), «Красные слоны» — Мольер (короткометражный, 1988), «Любовь к ближнему» (Новелла 1: «Монумент», Новелла 2: «Любовь к ближнему») — Пиджаков, скульптор без звания/незнакомец со скалы (1988), «Узник замка Иф» — граф Монте-Кристо (1988), «Зелёный огонь козы» — отец (1989), «Искусство жить в Одессе» — Владислав Симен (1989), «Смиренное кладбище» — Стас, работник кладбища (1989), «Гражданское пари» — сержант Гёз (короткометражный, 1990), «Зимняя вишня-2» — Миша (1990), «Маскарад» — Арбенин (1990), «Сафари №6» — сержант Гёз (1990), «Полигон» (1991), «Растворённое зло» — маньяк (1991), «Мушкетёры 20 лет спустя» — Мордаунт (1992), «Танцующие призраки» — художник (1992), «Антифауст» — Гильберт (1993), «Сделай мне больно» — актёр (1993), «Тараканьи бега» — Риша, помощник мафиози (1993), «Петербургские тайны» — Катцель, доктор (сериал, 1994-98), «Волчья кровь» — Боровик (озвучил Н. Джигурда, 1995), «Зимняя вишня-3» — Миша (1995), «Василиса» — Кощей Бессмертный (2000), «FM и ребята» — отец Вадима (2001), «Русские амазонки» — всемогущий (2002), «Синоптик» — писатель (короткометражный, 2002), «Золотая голова на плахе» — Мейерхольд (2004), «Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства» — Хват, кузнец (2004), «Хиромант» — незнакомец (2005).
P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
http://avilov.ru/index_bio.html
https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/212660.html
https://dzen.ru/a/YDAZ1i3FeVY2gzvI
https://biographe.ru/znamenitosti/viktor-avilov/
https://tayny-smerti.ru/aktery-rezhissery/viktor-avilov-prichina-smerti-ot-chego-umer-zasluzhennyy-artist
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