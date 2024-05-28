Джин Харлоу: она просто хотела быть счастливой

Как-то так сложилось, что королевой платиновых блондинок Голливуда принято считать Мэрилин Монро. Но она не была первой... Более того, именно эта женщина стала для Монро вдохновением. Женщина, которая не должна была стать актрисой.
3 марта 1911 года в Канзас-Сити родилась девочка Харлин Харлоу Карпентер. Отцом малышки был преуспевающий стоматолог, а мама была из семьи богатого биржевого брокера. Проще говоря, от отсутствия денег семья не страдала и они жили в огромном фамильном доме.
В пять лет Харлин перенесла менингит, что отразилось на всей её дальнейшей жизни - она стала хрупкой и подверженной разным болезням. Вдобавок ко всему, в 14 лет девочка перенесла ещё и скарлатину. В семье девочку называли только Крошкой и только Крошкой. Она узнала о том, что её зовут Харлин только в пять лет, когда пошла в школу.
Когда Крошке было 11 лет, её родители развелись. Мама Крошки, Джин По (девичья фамилия Харлоу) подхватив дочь, немедленно отправилась завоёвывать Голливуд. Она и сама мечтала когда-то стать актрисой, но у неё ничего не вышло. И она решила, что именно её Крошка исполнит мамину мечту. Вообще она всегда планировала сделать из дочери актрису и для этого, чуть ли не с трёх лет осветляла ей волосы смесью аммиака и моющих средств. Мать лепила из дочери то, что ей было нужно, а кроткая и подавленная девушка не особо сопротивлялась. Сепарация Крошки и матери не произошла до самого конца её жизни.
В 16 лет Крошка, у которой практически не было собственной воли, вышла замуж за 20-летнего Чарльза Мак-Грю. Он стал первым, кто попытался хоть немного отдалить Крошку от её контролирующей матери. Матушка, конечно, не была счастлива такому скоропалительному браку дочери, но что тут поделаешь, раз такая любовь. Чарльз поехал с молодой женой в Лос-Анджелес и там она смогла оказаться на своих первых пробах. Записалась Крошка под именем своей матери - Джин Харлоу. Вот так и родилась новая звезда Голливуда.
Мать, тем временем, не отходила от дочери ни на одном из этапов. Именно она, позже, отвечала на большинство писем от поклонников и подписывала за дочь фотографии. Джин фанатично обожала свою мать, которая внушала ей, что Крошка кругом должна маме, а уж особенно своей карьерой актрисы. Харлоу постоянно говорила о матери, постоянно сыпала в её адрес благодарностями, а мама в интервью называла Джин "моё всё", будто бы дочь была её собственностью, а не отдельной личностью.
Джин дебютировала в 1928 году, после того, как на спор пошла на кастинг. Роли у неё были совсем маленькие, а на самую первую она согласилась под давлением матери. Настолько это были малозначительные эпизоды, что её имя даже не всегда оказывалось в титрах.
Через год Харлоу развелась с Чарльзом (из-за постоянного присутствия в жизни молодых токсичной и навязчивой матери) и вскоре познакомилась с режиссёром по имени Говард Хьюз. Ему хотелось снять уже озвученную версию "Ангелов ада" и вот, в 1930 году, Джин Харлоу стала звездой.
Разумеется, в те времена, никому не было интересно, о чём думает, чем живёт и что чувствует Харлоу. Она стала не просто красивой и сексуальной блондинкой, а ещё и "глупой миленькой блондинкой". Критики не раз жестоко проходились по образу Харлоу. Хьюз несколько раз пытался заставить её выступать публично, чтобы поднять интерес к фильмам, но Джин не любила толпу и не понимала как вести себя с аудиторией, состоящей, в основном, из мужчин, пялящихся на её грудь и бёдра. А она была весьма неглупа и между дублями её обычно можно было застать с книгой в руках.
Несколько фильмов в год и практически все они имели успех - "Голди", "Железный человек", "Платиновая блондинка" - народ рвался в кинотеатры. Люди восторгались блондинкой на экране, Хьюз преумножал свой капитал, а Харлоу... Завела роман с продюсером Полом Берном.
Говард, кстати, по всей Америке открывал клубы "Платиновая блондинка" в честь своей жены, а ещё пообещал награду в 10 тысяч долларов тому парикмахеру, кто сможет создать краску такого же оттенка, как и волосы Харлоу. Вот только никто не предупреждал, что у Джин от многолетнего использования аммиака своих волос практически не оставалось, сделав их ломкими и слабыми. Волосы обесцвечивали ей дважды в неделю и актриса страдала от сильнейших мигреней из-за этого.
Берн обратился к компании MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), чтобы те выкупили контракт Джин у Хьюза. Джин спокойно продолжала сниматься, Пол поспешил сделать своей платиновой блондинке предложение и уже 2 июля 1932 года пара поженилась.
И вроде вот оно: те самые титры на фоне счастливой целующейся пары. Но уже 5 сентября Пол Берн застрелился, оставив довольно странную предсмертную записку:
Полиция, прибывшая на место допросила Джин и молодая вдова сказала, что не замечала ничего странного и не может предположить, почему её муж мог совершить такое с собой. В вечер трагедии она после ужина ушла ночевать к своей матери. Ходили слухи про некую Дороти Миллер, которую будто бы содержал Пол, но всё так и осталось невыясненным. А при вскрытии тела будто бы оказалось, что у Берна было некое увечье, мешающее ему вести полноценную сексуальную жизнь. Официальная версия самоубийства - импотенция 42-летнего Берна, которую Джин резко отрицала. Именно Берн был тем единственным, кто разглядел в своей жене не тупую голливудскую блондинку и золотую жилу, а человека, женщину и смерть мужа её просто раздавила. Она молчала о нём до конца своих дней и никогда не высказывала мнение о причине самоубийства Пола.
К съёмкам она вернулась через 10 дней после похорон.
И началась череда скандалов в жизни Крошки Харлоу. Интерес к ней взлетел ещё сильнее за счёт скандальности. Завязав отношения с женатым боксёром Максом Бэром она оказалась под угрозой судебного бракоразводного процесса боксёра, потому что его жена была, мягко сказать, недовольна и ею, и мужем. Руководство MGM немедленно фиктивно поженила со штатным оператором компании. Этот брак продлился 8 месяцев, а потом они тихо развелись.
Фильмы с актрисой продолжали выходить, а "Оклеветанная" и "Сюзи" были номинированы на премию "Оскар". Джин, после всех навалившихся на неё бед, начала пить, не в силах справиться с подавленным гневом на мать, с тем, что актриса вообще не могла думать или говорить что-то, с чем она была не согласна.
Несмотря на все перипетии её любили. С Кларком Гейблом она вообще была очень дружна, они вместе снимались в четырёх фильмах и он всегда поддерживал её. Несмотря на навязанную ей матерью профессию, она честно старалась улучшить свою актёрскую игру и выкладывалась на съёмочной площадке на 100%. Она работала, чтобы во-первых, стать наконец звездой, чтобы любимая тиранша-мать была счастлива, а во-вторых, чтобы накопить денег и наконец уйти из Голливуда. Крошка хотела наконец уже найти своё семейное счастье, завести детей... Да просто чтобы её любили по-честному, а не как красивую картинку, аксессуар или как там ещё её воспринимали мужчины, MGM (диктующие ей за кого она может выйти замуж), любовники и собственная мать, сующая нос во все дела Харлоу. Своё нереализованное материнство девушка отдавала домашним питомцам. И алкоголь... Последний год своей жизни Харлоу много пила.
Крошка Джин с детства не отличалась крепким здоровьем и когда в начале 1937 года она заболела обычным гриппом, то это сильно ослабило её организм. Ослабило настолько, что начались серьёзные проблемы с почками.
И не только с ними. Из-за удаления зубов мудрости у неё начался сепсис. Харлоу смогла восстановиться лишь через два месяца. И тут же появилась на обложке Life, став первой актрисой, оказавшейся там.
Летом того же года, во время съёмок фильма "Саратога" Джин увезли в больницу прямо со съёмочной площадки.
До этого, Харлоу уже несколько месяцев жаловалась на тошноту, утомляемость, боли в животе. Она стала одутловатой, кожа посерела и никакой грим не мог это скрыть. Но ни MGM, ни мать не придавали значения состоянию актрисы, но 2 июня врач диагностировал ей воспаление желчного пузыря. Мать в это время пела в уши MGM, что вот-вот дочь вернётся на съемочную площадку. Как раз 7 июня и вернётся. Кларк Гейбл рассказывал, что когда навещал свою подругу в больнице, то заметил, что она ещё больше "раздулась" и что изо рта у неё пахло мочой. Оба этих фактора говорили об отказе почек. Гейбл с трудом сдерживался, но его действительно морально убило состояние одной из самых красивых и добрых актрис Голливуда.
Джин Харлоу перестала бороться. Ей не хотелось уже ничего, ей не за чем было жить. Последний её мужчина обошёлся с ней подло, предав её чувства. Джин была опустошена и не хотела даже попытаться справиться с болезнью. После вскрытия независимым врачом было очевидно, что у Джин была почечная недостаточность, а скончалась она от отёка мозга. Тут всё: от скарлатины, перенесённой в позднем подростковом возрасте до алкоголя, которым она злоупотребляла последнее время. Медицина тех лет существенно отличалась от сегодняшней и скорее всего, Джин в наше время могли бы спасти.
Грустная ирония, но скончалась Харлоу 7 июня. В тот день, который назвала её мать, сказав, что именно тогда её Крошка вернётся к работе.
Руководство MGM даже после смерти не могли услышать свою миллионную звезду. Джин всегда говорила, что хотела бы самые обыкновенные похороны, без помпы и толпы. Но киностудия превратила их в какой-то печальный цирк и пафос.
А один из сотрудников студии позже говорил:
"Мы не были просто работниками на её съемочной площадке, - сказал один из членов съемочной группы, - мы были для неё настоящими людьми. Если ты болел, она первая это замечала. Первый, кто отправит цветы. Харлоу считала своих коллег друзьями и всегда заботилась о них. Она даже боролась с несправедливостью внутри студии, устраивая забастовки зарплат и ставя ультиматумы боссам студии, например: "Либо они [съемочная группа] получат перерыв на кофе, либо я не буду работать".
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