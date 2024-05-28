Джин Харлоу: она просто хотела быть счастливой

Берн обратился к компании MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), чтобы те выкупили контракт Джин у Хьюза. Джин спокойно продолжала сниматься, Пол поспешил сделать своей платиновой блондинке предложение и уже 2 июля 1932 года пара поженилась.

И вроде вот оно: те самые титры на фоне счастливой целующейся пары. Но уже 5 сентября Пол Берн застрелился, оставив довольно странную предсмертную записку: