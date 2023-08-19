В Белгородской области украли памятник, обрадовались все жители, но в полицию все же обратились

Дело в том, что обелиск был поставлен еще в 90-е годы, в честь погибших итальянцев, воевавших на стороне фашистов во время ВОВ.
Родственники этих самых фашистов, три дивизии которых уничтожили между хутором Покладов и селом Гарбузово, решили увековечить их память в граните. И поставили монумент. Много лет жители области писали во все инстанции с требованием убрать памятник итальянским стрелкам Муссолини, но годы шли, а он все также стоял на своем месте. Неизвестные добровольцы поддерживали его в надлежащем виде. Да и родственнички с разрешения местных чиновников, приезжали в Гарбузово и устраивали торжественные церемонии с отданием всевозможных почестей альпийским стрелкам.
На днях несколько неизвестных патриотов утащили памятник с помощью тросов и экскаватора. Куда никто не знает.
В администрации района выдохнули с облегчением, жители тоже довольно, но вот беда каменюга, оказывается, числилась на балансе у местной организации. Пришлось писать в полицию, но жители надеются, что выйти на след похитителей все же не удастся.
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Дед расскзыввл, что когда у них в селе стояли итальянцы, то те подкармливали местных детей своими пайками, видя что немцы вымели всё под чистую. Ну и вели себя как солдаты, просто вражеской армии, без расстрелов, геноцида и зверств. А деду было с чем сравнивать, ведь до этого прошли немцы и много кого убили, угнали в Германию и забрали всю скотину.
Я не оправдываю итальянских захватчиков, но и не стал бы вести себя как украинец или прибалты, что без разбора сносят любые памятники эпохи СССР. Нужно разобраться, кому и за что стоит памятник, и если заслуженно, то пускай стоит, если нет, тогда либо сносите, либо переносите, либо передайте другой стране, если они оплатят. Ломать, не строить. Надо с холодным и трезвым рассудком такие решения принимать.
а если кто-то отказывается - арест по статье "оправдание нацизма" ...
либо "вернуть прах на родину" - тогда и памятник можно будет официально демонтировать.
Либо вот так камень втихушку убрать либо принять участие в исторической инсценировке - заминировать чертов камень и устроить салют в нужный день.
Ровно то же сделали с хохлами и продолжают планомерно делать.
Очень хорошо, что мы этот период оставили в прошлом.
Просто прекрасно, даже
ну да, конечно-конечно, "это другое"
иди с живыми воевать, если ты такой герой, х..ле дома сидишь на диване?
Это было символом затирания истории и смазывания верных ориентиров