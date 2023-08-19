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В Белгородской области украли памятник, обрадовались все жители, но в полицию все же обратились

В Белгородской области украли памятник, обрадовались все жители, но в полицию все же обратились

Автор:
19 августа 2023 10:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Белгородская область   Италия   альпийские стрелки   бенито муссолини   памятник   экскаватор   
1366
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Дело в том, что обелиск был поставлен еще в 90-е годы, в честь погибших итальянцев, воевавших на стороне фашистов во время ВОВ.

Родственники этих самых фашистов, три дивизии которых уничтожили между хутором Покладов и селом Гарбузово, решили увековечить их память в граните. И поставили монумент. Много лет жители области писали во все инстанции с требованием убрать памятник итальянским стрелкам Муссолини, но годы шли, а он все также стоял на своем месте. Неизвестные добровольцы поддерживали его в надлежащем виде. Да и родственнички с разрешения местных чиновников, приезжали в Гарбузово и устраивали торжественные церемонии с отданием всевозможных почестей альпийским стрелкам.


На днях несколько неизвестных патриотов утащили памятник с помощью тросов и экскаватора. Куда никто не знает.


В администрации района выдохнули с облегчением, жители тоже довольно, но вот беда каменюга, оказывается, числилась на балансе у местной организации. Пришлось писать в полицию, но жители надеются, что выйти на след похитителей все же не удастся.




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Метки: Белгородская область   Италия   альпийские стрелки   бенито муссолини   памятник   экскаватор   
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Очень плохой поступок. Надо обязательно найти этих людей. И наказать принудительным распитием ящика коньяка с шашлыком. Мёртвый враг уже не враг конечно и ссать на памятники не стоит. Но. На том памятнике кроме имён погибших крупно должно быть указано что они были врагами и убили их защитники Родины. И так везде, благо наши деды и прадеды щедро их тушками землю удобрили.
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40k
Example 6.2.6 8 минут назад
К слову, многие итальянцы очень сильно отличались от немцев и других народов коалиции. Относились к оккупированному населению нормально, не позволяли безчинств, и порой даже били морды побратимам немцам, если те поступали по скотски. Известны даже случаи женитьбы итальянцев на русских девушках. Да, явление это не носило массовый характер, и они остаются захватчиками, но если памятник поставлен именно таким людям, кто выполняя приказ своего фашистского командования, не утратил человечность, то лично я бы такой памятник оставил. Ведь ты пришёл как солдат, по приказу, но не стал чудовищем.
Дед расскзыввл, что когда у них в селе стояли итальянцы, то те подкармливали местных детей своими пайками, видя что немцы вымели всё под чистую. Ну и вели себя как солдаты, просто вражеской армии, без расстрелов, геноцида и зверств. А деду было с чем сравнивать, ведь до этого прошли немцы и много кого убили, угнали в Германию и забрали всю скотину.
Я не оправдываю итальянских захватчиков, но и не стал бы вести себя как украинец или прибалты, что без разбора сносят любые памятники эпохи СССР. Нужно разобраться, кому и за что стоит памятник, и если заслуженно, то пускай стоит, если нет, тогда либо сносите, либо переносите, либо передайте другой стране, если они оплатят. Ломать, не строить. Надо с холодным и трезвым рассудком такие решения принимать.
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20k
Анатолий Соколов 17 минут назад
памятник вернуть ( ибо не дело осквернять могилы - а он стоит на месте, где большая часть этих дивизий закопана ) - но изменить надпись - на что-то типа "здесь покоятся те, кто пытался захватить Россию" - а всех приезжающих итальянцев в обязательном порядке заставлять на коленях просить прощения за то, что их предки напали на СССР.
а если кто-то отказывается - арест по статье "оправдание нацизма" ...

либо "вернуть прах на родину" - тогда и памятник можно будет официально демонтировать.
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22k
Valiko 22 минуты назад
Что толку было писать в инстанции, если сами власти разрешили потомкам коллаборационистов устраивать праздничный косплей на костях наших дедов.
Либо вот так камень втихушку убрать либо принять участие в исторической инсценировке - заминировать чертов камень и устроить салют в нужный день.
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Абстрагируясь от самого факта хищения, крайне показательно именно то, что памятник был поставлен именно в 90-е, когда с нами все «дружили», а точнее имели с нас всё, попутно растлевая и превращая в скот.
Ровно то же сделали с хохлами и продолжают планомерно делать.
Очень хорошо, что мы этот период оставили в прошлом.
Просто прекрасно, даже
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454
Дементий Мурзич Полчаса назад
Вот молодцы!! Ещё бы кто на щебёнку катынскую "городильню" растащил!!! Неужели местные перестали строиться?
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6k
hhwost 45 минут назад
с мёртвыми воевать легко. герои, х..ле. берём пример с прибалтов и хохлов - сносим памятники!
ну да, конечно-конечно, "это другое"
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8k
Роман Час назад
Нафиг этот памятник. Если раньше это было символом понимания трагедии и желание найти примирение, то сейчас когда итальянское оружие опять в степях Украины, то это уже кощунство, а не памятник.
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154
Zmey Gorynych Час назад
И Катынь уже давно пора бульдозерами снести
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80k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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