В Белгородской области украли памятник, обрадовались все жители, но в полицию все же обратились

Родственники этих самых фашистов, три дивизии которых уничтожили между хутором Покладов и селом Гарбузово, решили увековечить их память в граните. И поставили монумент. Много лет жители области писали во все инстанции с требованием убрать памятник итальянским стрелкам Муссолини, но годы шли, а он все также стоял на своем месте. Неизвестные добровольцы поддерживали его в надлежащем виде. Да и родственнички с разрешения местных чиновников, приезжали в Гарбузово и устраивали торжественные церемонии с отданием всевозможных почестей альпийским стрелкам.