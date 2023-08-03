Недовольные гостеприимством мигранты из Судана разгромили несколько социальных учреждений Лампедузы

Центры приема беженцев переполнены. Так, в одном из них, рассчитанном на 450 человек сейчас находится в несколько раз большепостояльцев: около 2,5 тыс. Их пытаются мигрантов развезти в другие центры приема, используя рейсовые паромы, лодки службы береговой охраны и даже военные борта, однако центр приема не успевают освободить. Он постоянно пополняется новыми и новыми беженцами.

Агентства ЕС по контролю границ Frontex сообщает, что в 2023 году число прибывающих по морю мигрантов в Италию увеличилось на 150%.