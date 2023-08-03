Недовольные гостеприимством мигранты из Судана разгромили несколько социальных учреждений Лампедузы

"Вынужденные переселенцы" обижены на качество еды и содержание.
Итальянская Лампедуза страдает от нашествия
саранчи мигрантов. Мягкая политика в отношении нелегалов приводит к тому, что на остров ежедневно прибывают сотни и тысячи нелегалов из Туниса и других африканских стран.
Источник:
Центры приема беженцев переполнены. Так, в одном из них, рассчитанном на 450 человек сейчас находится в несколько раз большепостояльцев: около 2,5 тыс. Их пытаются мигрантов развезти в другие центры приема, используя рейсовые паромы, лодки службы береговой охраны и даже военные борта, однако центр приема не успевают освободить. Он постоянно пополняется новыми и новыми беженцами.
Агентства ЕС по контролю границ Frontex сообщает, что в 2023 году число прибывающих по морю мигрантов в Италию увеличилось на 150%.
Источник:
ЕС и Тунис подписали меморандум, согласно которому ЕС согласен выделить 150 миллионов на поддержку тунисского бюджета и еще 105 миллионов для поддержки пограничного контроля. Однако практически сразу после возвращения премьера Мелони из Туниса, где были подписаны эти договорённости, на Лампедузе за сутки высадились 4000 мигрантов, которые хоть чучелом хоть тушкой стараются пробраться в Европу и плевали на какие-то там соглашения.
Понятно, что такое количество переселенцев самым негативным образом сказывается на жизни острова. Вчера беженцы показали свой нрав, разгромив несколько социальных объектов.
Источник:
Они недовольны качеством и количеством еды, содержанием. Понаехав в Европу, они мечтали совсем о другой жизни. Сами же итальянцы стонут от последствий политики "открытых дверей", но пока ситуация плохо контролируется.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Будут навязывать свои порядки.
Работать естественно не захотят.
Пособия давай, я ж приехал!