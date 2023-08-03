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Недовольные гостеприимством мигранты из Судана разгромили несколько социальных учреждений Лампедузы

Недовольные гостеприимством мигранты из Судана разгромили несколько социальных учреждений Лампедузы

Автор:
03 августа 2023 08:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Италия   африканцы   лампедуза   мигранты   погром   судан   тунис   центр содержания переселенцев   
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"Вынужденные переселенцы" обижены на качество еды и содержание.

Итальянская Лампедуза страдает от нашествия саранчи мигрантов. Мягкая политика в отношении нелегалов приводит к тому, что на остров ежедневно прибывают сотни и тысячи нелегалов из Туниса и других африканских стран.


Центры приема беженцев переполнены. Так, в одном из них, рассчитанном на 450 человек сейчас находится в несколько раз большепостояльцев: около 2,5 тыс. Их пытаются мигрантов развезти в другие центры приема, используя рейсовые паромы, лодки службы береговой охраны и даже военные борта, однако центр приема не успевают освободить. Он постоянно пополняется новыми и новыми беженцами.


Агентства ЕС по контролю границ Frontex сообщает, что в 2023 году число прибывающих по морю мигрантов в Италию увеличилось на 150%.


ЕС и Тунис подписали меморандум, согласно которому ЕС согласен выделить 150 миллионов на поддержку тунисского бюджета и еще 105 миллионов для поддержки пограничного контроля. Однако практически сразу после возвращения премьера Мелони из Туниса, где были подписаны эти договорённости, на Лампедузе за сутки высадились 4000 мигрантов, которые хоть чучелом хоть тушкой стараются пробраться в Европу и плевали на какие-то там соглашения.


Понятно, что такое количество переселенцев самым негативным образом сказывается на жизни острова. Вчера беженцы показали свой нрав, разгромив несколько социальных объектов.


Они недовольны качеством и количеством еды, содержанием. Понаехав в Европу, они мечтали совсем о другой жизни. Сами же итальянцы стонут от последствий политики "открытых дверей", но пока ситуация плохо контролируется.




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Метки: Италия   африканцы   лампедуза   мигранты   погром   судан   тунис   центр содержания переселенцев   
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8  комментариев
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7k
Allmaster Час назад
Запуская мигрантов, нужно быть готовым к тому, что они понизят уровень жизни страны до своего.
Будут навязывать свои порядки.
Работать естественно не захотят.
Пособия давай, я ж приехал!
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14k
Artem Час назад
И почти никаких женщин, детей , стариков... Это как боевых патронов в костер накидывать и стоять смотреть, что будет...
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19k
Bill Час назад
Тунис - це Европа! Нам нужны немецкие пенсии, и прямо сейчас!
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413
Sadik-mardik Час назад
Разгромили, пусть там и живут или их же лодки и весла и хай е,б,а,ш,у,т в свой судан
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10k
Фомич Час назад
Да, приехавших инженеров, врачей и прочую интеллигенцию надо кормить и содержать лучше!
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29k
Alex Час назад
Мерзость! Паразиты на Шарике, всех в лодки и багром обратно оттащить, дармоедов.
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4k
Alex Час назад
Да и хер с ними...
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6k
livaneth 2 часа назад
Вот он тот центр, который сможет принять всех беженцев.
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