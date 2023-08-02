В возрасте 127 лет скончался старейший в мире человек

В Бразилии в возрасте 127 лет скончался самый старый человек в мире — Хосе Паулино Гомес. Мужчина родился в то время, когда в мире прошел первый выпускной бал и было открыто рентгеновское излучение.

Гомес скончался в своем доме в Коррего-ду-Кафе всего за несколько дней до своего 128-летия. Согласно свидетельству о браке, Хосе родился 4 августа 1895 года. Впрочем, официально бразилец не был старейшим человеком из ныне живущих, так как не регистрировал свой рекорд. По данным Книги рекордов Гиннесса, сейчас рекордсменкой по возрасту считается 115-летняя испанка Мария Браньяс Морера.