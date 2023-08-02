В возрасте 127 лет скончался старейший в мире человек

Житель Бразилии Хосе Паулино Гомес умер в возрасте 127 лет. Мужчине не дожил до своего 128-летия всего несколько дней.
В Бразилии в возрасте 127 лет скончался самый старый человек в мире — Хосе Паулино Гомес. Мужчина родился в то время, когда в мире прошел первый выпускной бал и было открыто рентгеновское излучение.
Гомес скончался в своем доме в Коррего-ду-Кафе всего за несколько дней до своего 128-летия. Согласно свидетельству о браке, Хосе родился 4 августа 1895 года. Впрочем, официально бразилец не был старейшим человеком из ныне живущих, так как не регистрировал свой рекорд. По данным Книги рекордов Гиннесса, сейчас рекордсменкой по возрасту считается 115-летняя испанка Мария Браньяс Морера.
Хосе всю жизнь занимался животноводством. У него осталось семь детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. «Дедушка был очень простым, очень скромным. Его уникальность заключалась в том, что он не любил ничего индустриального, только сельское, натуральное. Дедушка разводил кур, свиней. Употреблял только местные продукты, выращенные здесь. И он всегда любил немного выпить», — рассказала его внучка Элиане.
По словам другой внучки, лишь четыре года назад Хосе перестал ездить на лошадях. За месяц до смерти он перестал вставать с постели. Причиной смерти долгожителя стала множественная недостаточность органов, вероятно, вызванная возрастом.
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