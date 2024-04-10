17 мелочей, за которые вас могут арестовать за границей

Что могло бы сильнее всего омрачить ваш отпуск в другой стране? Ну, например... попадание в тюрьму! И особенно, если вы даже не подозревали, что нарушаете местные законы.
Исследование одной западной компании по продаже авиабилетов показало, что 63% людей не изучают местные законы перед поездкой за границу. Но, как известно, незнание не освобождает от ответственности, поэтому, чтобы помочь вам избежать несправедливых сроков в иностранных тюрьмах, я собрал подборку из мелких, казалось бы, незначительных вещей, за которые можно попасть в большие неприятности.
Одна женщина из Англии оказалась в реальной опасности отправиться в тюрьму Дубая за то, что обозвала новую пассию своего бывшего в соцсети. Находясь в Великобритании, она оставила гневный комментарий под совместной фотографией мужчины и его новой жены. Женщина пожелала ему всего самого плохого за то, что он бросил её ради какой-то "лошади".
Женщина была в Англии, когда писала этот комментарий, но была арестована при следующем въезде в ОАЭ. В итоге, ей грозит 2 года тюрьмы и большой штраф за оскорбление.
Примерно то же самое может произойти, например, на Бали. Было много случаев, когда российские туристы оскверняли местные святыни, фотографируясь голыми на их фоне. В итоге их депортировали и запретили въезд в Индонезию.
В Сингапуре запрещено жевать жвачку. Липкая гадость вызвала многолетние проблемы в общественном жилье, где люди клеили её на замки или кнопки лифтов. Бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю запретил жвачки в 1992 году. Единственным исключением из правила является жевание терапевтической, стоматологической или никотиновой жвачки, которую нужно покупать у врача или фармацевта.
Штрафы для тех, кто пойман за незаконной продажей жвачки, могут составлять до 100 000 долларов или даже 2 года тюрьмы.
3. Путешествие с медикаментами
Некоторые лекарства, включая антидепрессанты, обезболивающие и даже сиропы от кашля, запрещены или имеют определенные правила по ним в некоторых странах. Обычное дело – иметь при себе небольшую аптечку с самыми важными лекарствами, но с ней можно попасть в беду.
Особенно это касается тех, кто имеет тяжелые заболевания и вынужден возить с собой специальные медикаменты, которые могут быть запрещены к ввозу в некоторые страны. Проверяйте заранее списки, читайте форумы по странам, в которые собираетесь на отдых.
21-летняя британка Аса Хатчинсон столкнулась с возможностью тюремного заключения в Дубае после того, как стала свидетелем драки в холле отеля. Девушка жила в Дубае и находилась вместе с группой мужчин, которые приехали к ней в гости.
Друзья Асы стали делать "прикольные" селфи с клиентом отеля в возрасте около 50 лет, который заснул на диване в общественной зоне. Когда мужчина проснулся и увидел, что над ним насмехаются, то затеял драку.
Он же позвонил в полицию, чтобы пожаловаться на фотографии, а Аса позже была арестована, просто за то, что стала свидетелем драки и даже не присутствовала во время насмешек. Друзья Асы успели покинуть страну, но ей были предъявлены обвинения в нападении.
В Дубае, если две стороны ссорятся, та сторона, которая первой обратится в полицию, обычно считается правой. Часто это превращается в гонку за то, чтобы первым добраться до полиции.
Подавая жалобу, мужчина пытался защитить себя от возможных обвинений. Аса была наблюдателем, не вовлеченным в драку, но ее преследуют только потому, что виновники покинули страну. Правосудие в ОАЭ работает не так, как в странах с развитой правовой системой.
5. Переход через дорогу
В некоторых странах переход через дорогу, когда светофор не позволяет это сделать, является уголовным преступлением. Правда, чаще это считается мелким нарушением, за которое выписывается штраф, но все равно нужно думать, прежде чем делать.
Актуально для россиян, которые берут с собой в Таиланд разные электронные устройства для доставки никотина в организм. Во-первых, они могут быть конфискованы, а туриста могут оштрафовать. А могут и отправить в тюрьму на срок до 10 лет.
Большинство туристов игнорируют этот закон и провозят вейпы в Таиланд. Полиция обычно закрывает глаза. У некоторых устройства забирают в аэропорту и грозят пальцам. Но стоит помнить, что именно Вам может не повезти нарваться на пограничника в плохом настроении, который захочет выслужиться перед начальством.
7. Близость вне брака
В ОАЭ, близкие отношения вне брака считается серьезным преступлением. Был случай с англичанкой, посетившей Дубай: она обратилась в полицию, заявив, что ее изнасиловали несколько мужчин. К ее удивлению, когда она сообщила о происшествии, ее арестовали, а не стали искать преступников.
Изъяв паспорт девушки, полиция сообщила ей, что та совершила преступление, занимаясь "блудом" вне брака. Обвинения вскоре были сняты, но неприятные впечатления и безнаказанность насильников никуда не делись.
В ОАЭ противозаконно проживать вместе или разделять одну и ту же гостиничную комнату с лицом противоположного пола, с которым вы не состоите в браке или не являетесь близкими родственниками. Любой, кто нарушает закон, рискует быть привлеченным к ответственности.
Шри-Ланка очень серьезно относится к своей буддийской религии и, соответственно, имеет различные законы против оскорбления святынь. Дело в том, что татуировки попадают под общее понятие "изображения и артефакты", которые могут оскорбить верующих. Известно, что туристов депортируют или не допускают в страну из-за видимых татуировок Будды. Так что если у вас на теле есть что-то связанное с Буддой – прячьте это, пока вы там.
А еще там запрещено фотографироваться на фоне статуй Будды – это тоже считается проявлением неуважения к религии.
Должно быть очевидно, что во всех мусульманских странах запрещено оголяться на публике. Но подобные ограничения есть даже в европейской стране – Испании.
В 2011 году в Барселоне туристам запретили гулять по улицам в бикини или другой купальной одежде. За это грозит большой штраф. В 2014 году на Майорке было введено похожее правило.
10. Ругань
Если вы отправляетесь в Австралию, вам придется "помыть свой рот с мылом", потому что в Квинсленде, Виктории и Новом Южном Уэльсе есть законы против оскорбительной речи. Они относятся к этому серьезно и, если вас признают виновным в оскорбительной речи, вы можете оказаться в тюрьме на срок до шести месяцев.
Ругань и неприличные жесты (включая действия в интернете) считаются непристойными поступками в Объединенных Арабских Эмиратах, и нарушители могут быть заключены в тюрьму или депортированы.
Нормально иметь с собой небольшой складной или швейцарский ножичек для бытовых нужд, когда вы отправляетесь в путешествие. Однако, следует относиться ответственно к законам стран, куда вы летите. В Японии, к примеру, очень строго подходят к данному вопросу. Даже совсем небольшой нож могут приравнять к холодному оружию. Рекомендуется проверять заранее требования каждой страны.
12. Смывание унитаза ночью
Неважно, насколько сильно вы хотите справить нужду, но вам придется избегать похода в туалет по ночам, если вы посещаете Швейцарию. Почему?
После 22:00 в стране считается противозаконным смыв унитаза, потому что это считается шумовым загрязнением. Соседи сразу же позвонят в полицию, – будьте уверены.
13. Подключение к Wi-Fi
В Сингапуре незаконно подключаться к Wi-Fi другого человека без разрешения. Закон о компьютерном злоупотреблении и кибербезопасности страны утверждает, что использование чужой беспроводной сети считается взломом. Любой, пойманный за этим, может быть оштрафован на 10 000 долларов или, что еще хуже, ему может грозить до трех лет тюрьмы.
Если вы отправляетесь на Барбадос (или в другие страны Карибского бассейна, включая Сент-Винсент и Сент-Люсию), может быть полезно дважды проверить содержимое вашего чемодана. Ношение камуфляжной одежды здесь абсолютно запрещено.
Предполагается, что это строгое правило связано с тем, чтобы никто не имел возможности притвориться военнослужащим в преступных целях.
15. Пение караоке ночью
Если в странах Юго-Восточной Азии вы постоянно будете слышать караоке местных жителей по ночам, то на Гавайях не разрешается громко петь после заката.
*Не вздумайте одновременно смывать унитаз и петь в Швейцарии.
16. Мочиться в море
Кто из нас этого не делал? Однако на пляжах Португалии, на это есть строгий запрет. Я не совсем уверен, как они это контролируют, но закон действует.
17. Ношение обуви с высоким каблуком
В некоторых местах в Греции, конкретно на древних памятниках, носить высокие каблуки запрещено. Вы, возможно, хотите выглядеть гламурно на ваших туристических фотографиях, но страна обеспокоена повреждениями, которые могут причинить каблуки древним сооружениям.
А какие еще странные законы разных стран, за которые грозит штраф или тюрьма, знаете вы? Поделитесь в комментариях!
Источник:
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Уже знаю, что в России дают очень большие тюремные сроки за контрабанду наркотиков. Вне зависимости от количества. То есть можно сесть на десяток лет за один косяк марихуаны, за пол бутылки жидкости для вейпа и за лекарство, не входящее в список разрешённых в России и на которое нет рецепта.
Так же знаю, что в России нельзя фотографироваться в бикини на фоне храмов и на фоне памятников Великой Отечественной войны.
Наверное ещё не стоит публиковать в соцсетях своё мнение о Российской политике вообще и о СВО в частности.
А какие ещё есть рекомендации?
12. Смывание унитаза ночью
Неважно, насколько сильно вы хотите справить нужду, но вам придется избегать похода в туалет по ночам, если вы посещаете Швейцарию. Почему?
После 22:00 в стране считается противозаконным смыв унитаза, потому что это считается шумовым загрязнением. Соседи сразу же позвонят в полицию, – будьте уверены.