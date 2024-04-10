17 мелочей, за которые вас могут арестовать за границей

Одна женщина из Англии оказалась в реальной опасности отправиться в тюрьму Дубая за то, что обозвала новую пассию своего бывшего в соцсети. Находясь в Великобритании, она оставила гневный комментарий под совместной фотографией мужчины и его новой жены. Женщина пожелала ему всего самого плохого за то, что он бросил её ради какой-то "лошади".

Женщина была в Англии, когда писала этот комментарий, но была арестована при следующем въезде в ОАЭ. В итоге, ей грозит 2 года тюрьмы и большой штраф за оскорбление.

Примерно то же самое может произойти, например, на Бали. Было много случаев, когда российские туристы оскверняли местные святыни, фотографируясь голыми на их фоне. В итоге их депортировали и запретили въезд в Индонезию.