Гениальность или проклятье: кто такие люди-саванты

Ким прочитал свою первую книгу в 16 месяцев и в семилетнем возрасте мог процитировать любой отрывок из Библии наизусть. Он мог вести дискуссии с богословами, музыкантами, профессорами и инженерами, но сталкивался с трудностями в повседневных задачах.

Его отец, который посвятил ему всю свою жизнь, заметил, что Ким способен одновременно прочитывать глазами две страницы книги за 10 секунд, после чего информация сливается в его мозге и сохраняется в своеобразной базе данных. Ким мог читать даже перевернутые вверх ногами книги. Несмотря на это, он не понимал поговорки, афоризмы, анекдоты и метафоры.

Однажды, рассказывая отцу о своих ежедневных прочтениях в закусочной, Ким был настолько взволнован, что отец попросил его понизить голос. В ответ мальчик залез под стол, уверяя, что его голос будет звучать ниже, когда он будет говорить оттуда.