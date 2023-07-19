Гениальность или проклятье: кто такие люди-саванты

Савантизм обычно проявляется у детей, подростков и даже взрослых, страдающих от некоторых форм умственной неполноценности, но обладающих поразительными талантами в конкретных областях творческой деятельности.
Понятие "синдром саванта" было введено Джоном Дауном, первым описавшим синдром Дауна или монголизм. Один из самых известных савантов в истории - Слепой Том (Том Уиггинс). Родившись слепым чернокожим рабом, он жил на плантации полковника Бетьюна. Однажды услышав, как дочери полковника играют на рояле, четырёхлетний мальчик запомнил музыку и безупречно воспроизвёл её. Этот талант впечатлил хозяина, и он решил отдать мальчика в аренду одному из лучших американских импрессарио.
К восьми годам Том уже зарабатывал 100 000 долларов в год для полковника своими музыкальными выступлениями. В 11-летнем возрасте Уиггинс стал первым чернокожим музыкантом, выступившим перед президентом США в Белом доме. Молодой маэстро мог без ошибок исполнить любую услышанную музыку и даже воспроизвести самые сложные композиции из памяти.
К сожалению, гениальность савантов часто сопровождается умственной неполноценностью. Некоторые случаи савантизма известны у людей без проблем со здоровьем, которые приобрели свои навыки вследствие черепно-мозговых травм, эпилепсии или деменции. Около 60% савантов - мужчины с интеллектуальным уровнем ниже 50 баллов, страдающие слабоумием и нуждающиеся в постоянном попечении и специализированном уходе.
С детства эти мальчики-саванты, случайно обнаруживая краски, создают произведения искусства, которыми завидуют профессиональные художники, в то время как их здоровые сверстники ограничиваются простыми детскими рисунками. Саванты с феноменальной памятью проявляют свои способности в музыке, живописи, графике, математике и лингвистике. Они способны прочитать объёмные книги, включая сложные научные труды, всего за несколько минут и точно воспроизвести их содержание. Эти люди мастерски умножают многозначные числа, извлекают сложные корни и легко манипулируют цифрами. Если они впервые слышат концерт Рахманинова, они могут без подготовки сыграть его, безупречно воспроизведя каждую ноту.
Однако их феноменальная память не всегда позволяет им понять суть происходящих событий, применять жизненный опыт.
Ким Пик стал широко известен благодаря своим сверхъестественным способностям и даже послужил прототипом главного героя в оскароносном фильме "Человек дождя". В ноябре 1951 года американские врачи поставили Киму диагноз, включающий грыжу мозга размером с бейсбольный мяч, гидроцефалию, искривление мозжечка и отсутствие мозолистого тела, связывающего левое и правое полушария. За свою 58-летнюю жизнь Ким прочитал не менее 10 000 книг и запомнил их содержание на 98%. Он с первого раза мог запомнить подробные карты всех населенных пунктов США, включая экономические и географические особенности, достопримечательности, почтовые индексы и телефонные коды.
Ким прочитал свою первую книгу в 16 месяцев и в семилетнем возрасте мог процитировать любой отрывок из Библии наизусть. Он мог вести дискуссии с богословами, музыкантами, профессорами и инженерами, но сталкивался с трудностями в повседневных задачах.
Его отец, который посвятил ему всю свою жизнь, заметил, что Ким способен одновременно прочитывать глазами две страницы книги за 10 секунд, после чего информация сливается в его мозге и сохраняется в своеобразной базе данных. Ким мог читать даже перевернутые вверх ногами книги. Несмотря на это, он не понимал поговорки, афоризмы, анекдоты и метафоры.
Однажды, рассказывая отцу о своих ежедневных прочтениях в закусочной, Ким был настолько взволнован, что отец попросил его понизить голос. В ответ мальчик залез под стол, уверяя, что его голос будет звучать ниже, когда он будет говорить оттуда.
После выхода фильма "Человек дождя" Ким Пик стал известен по всей Америке. Сценаристы фильма благодарны судьбе за знакомство с главным героем и разрешили ему брать статуэтку Оскара на публичные мероприятия. За 21 год после премьеры фильма Ким проехал более 5 млн километров дорог и встретился с 64 млн зрителями. В 1996 году отец гения написал книгу о сыне под названием "Настоящий Человек дождя: Ким Пик". В отличие от других савантов, Ким Пик развивал свои таланты на протяжении всей жизни и незадолго до смерти освоил искусство игры на фортепиано, несмотря на анатомические особенности своих пальцев, которые не позволяли ему даже застегнуть брюки.
26 июля 1979 года в Лондоне родился Дерек Паравичини. Этот малыш, который весил всего 500 граммов, появился на свет после 25 недель беременности. Во время проведения лечебных процедур, врачи, борющиеся за жизнь Дерека, ошибочно использовали слишком много кислорода, и это привело к слепоте. Сегодня 43-летний Дерек Паравичини имеет интеллектуальный уровень примерно четырехлетнего ребенка, но в области музыки он сопоставим с великими музыкантами. Он раскрыл свой талант на фортепиано уже в три года, а в семь лет дал свой первый сольный концерт. Через два года принцесса Диана вручила ему главный приз благотворительного фонда Barnardo's. В настоящее время Дерек считается одним из самых выдающихся джазовых музыкантов нашего времени.
31 января 1952 года в США задолго до срока родился будущий музыкант Лесли Лемке. У новорожденного с самого начала были серьёзные проблемы со зрением, и оба его глаза были удалены с помощью химической инъекции. Мать отказалась от ребенка, у которого также был диагностирован детский церебральный паралич, и мальчика усыновила добродушная бездетная медсестра. Вся её жизнь была посвящена уходу за приёмным сыном, и благодаря её заботе в 12 лет Лесли встал с инвалидного кресла, а в 15 лет научился ходить самостоятельно. Когда ему было 7 лет, Мэй села за пианино вместе с ним и помогла ему двигать пальцами, чтобы он сыграл простую детскую мелодию. В 12 лет Лесли уже безупречно исполнял любую композицию, которую услышал по радио или телевизору.
Однажды Мэй проснулась посреди ночи и с трепетом слушала, как мальчик исполнял фортепианный концерт №1 Чайковского. К 15 годам Лесли Лемке виртуозно играл на своем любимом инструменте музыку от классических произведений до рока и поп-музыки. В возрасте 28 лет слепой музыкант обрел популярность как на концертной сцене, так и на телевидении. Он давал и даёт концерты в США, Европе и Японии. Сейчас ему 71 год.
14 апреля 1952 года в Шотландии появился на свет художник-савант по имени Ричард Воуро. В трехлетнем возрасте ему диагностировали сильную задержку в развитии. Уже в шесть лет мальчик начал рисовать пастелью такие произведения, которые эксперты немедленно признали шедеврами. В раннем детстве у Ричарда была удалена катаракта, и он полностью потерял зрение. Однако это никак не повлияло на его творчество. Художники, искусствоведы и академики из мира искусств с трудом верили, что слепой юноша способен создавать произведения, пронизанные тонкой поэзией. В 17 лет Ричард Воуро провёл первую персональную выставку работ, которую открыла премьер-министр Маргарет Тэтчер. Даже "железная леди" и папа римский Иоанн Павел II приобрели несколько картин художника для своих коллекций. В 1983 году вышел документальный фильм о его жизни под названием "С широко открытыми глазами", который вызвал фурор.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет