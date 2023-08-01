Трейлер фильма "Свинка" (2022)

Девушка-подросток Сара страдает от травли со стороны ровесников и взрослых из-за её лишнего веса. Однажды свидетелем издевательств становится таинственный незнакомец на фургоне. Он похищает девушек, устроивших травлю Сары, и увозит в неизвестном направлении. Когда полиция опрашивает героиню о подробностях случившегося, Сара решает промолчать, ведь таинственный маньяк оказался единственным человеком, вставшим на ее защиту.
Страна: Испания, Франция
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 27 июня 2023
В ролях: Лаура Галан, Ричард Холмс, Кармен Мачи, Хулиан Валькарсель, Пилар Кастро, Камила Агийар, Хосе Пастор, Фернандо Дельгадо-Ерро, Клаудия Салас, Аметс Отксоа, Ирене Феррейро, Стефани Маньин, Сема дель Барко, Лия Лоис, Хосе Висенте Мойрон, Фред Аденис, Мабель дель Посо
Режиссер: Карлота Переда
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