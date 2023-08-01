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Трейлер фильма "Свинка" (2022)

Трейлер фильма "Свинка" (2022)

Автор:
01 августа 2023 11:37
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   Карлота Переда   драмы   триллеры   Испания   Лаура Галан   Ричард Холмс   Кармен Мачи   Хулиан Валькарсель   Камила Агийар   Хосе Пастор   Фернандо Дельгадо-Ерро   Клаудия Салас   Аметс Отксоа   Ирене Феррейро   Стефани Маньин   Сема дель Барко   Лия Лоис   Хосе Висенте Мойрон   Фред Аденис   Мабель дель Посо   2022   Пилар Кастро   
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Девушка-подросток Сара страдает от травли со стороны ровесников и взрослых из-за её лишнего веса. Однажды свидетелем издевательств становится таинственный незнакомец на фургоне. Он похищает девушек, устроивших травлю Сары, и увозит в неизвестном направлении. Когда полиция опрашивает героиню о подробностях случившегося, Сара решает промолчать, ведь таинственный маньяк оказался единственным человеком, вставшим на ее защиту.

Страна: Испания, Франция

Жанр: триллер, драма

Дата выхода в России: 27 июня 2023

В ролях: Лаура Галан, Ричард Холмс, Кармен Мачи, Хулиан Валькарсель, Пилар Кастро, Камила Агийар, Хосе Пастор, Фернандо Дельгадо-Ерро, Клаудия Салас, Аметс Отксоа, Ирене Феррейро, Стефани Маньин, Сема дель Барко, Лия Лоис, Хосе Висенте Мойрон, Фред Аденис, Мабель дель Посо

Режиссер: Карлота Переда

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   Карлота Переда   драмы   триллеры   Испания   Лаура Галан   Ричард Холмс   Кармен Мачи   Хулиан Валькарсель   Камила Агийар   Хосе Пастор   Фернандо Дельгадо-Ерро   Клаудия Салас   Аметс Отксоа   Ирене Феррейро   Стефани Маньин   Сема дель Барко   Лия Лоис   Хосе Висенте Мойрон   Фред Аденис   Мабель дель Посо   2022   Пилар Кастро   
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