Трейлер фильма "Свинка" (2022)

Девушка-подросток Сара страдает от травли со стороны ровесников и взрослых из-за её лишнего веса. Однажды свидетелем издевательств становится таинственный незнакомец на фургоне. Он похищает девушек, устроивших травлю Сары, и увозит в неизвестном направлении. Когда полиция опрашивает героиню о подробностях случившегося, Сара решает промолчать, ведь таинственный маньяк оказался единственным человеком, вставшим на ее защиту.