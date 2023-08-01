Трейлер фильма "Чужак" (2023)

Судьба никогда не щадила Сэма: когда-то он был профессиональным боксером, загремевшем в тюрьму. Затем ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал Фарангом — прибывшим издалека изгоем. Но даже здесь у него не получилось вести тихую жизнь. Его кулаки жаждут крови, а сердце — мести. Его запомнят как чужака, который навел страх на весь преступный мир Бангкока.