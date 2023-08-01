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Трейлер фильма "Чужак" (2023)

Трейлер фильма "Чужак" (2023)

Автор:
01 августа 2023 13:21
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   боевики   Насим Си-Амед   Ксавье Жа   Витая Пансрингарм   Оливье Гурме   Лоран Нуне   Сахайак Бунсанакит   Кеннет Вон   Мехди Адим   Жижи Велиситат   2023   
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Судьба никогда не щадила Сэма: когда-то он был профессиональным боксером, загремевшем в тюрьму. Затем ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал Фарангом — прибывшим издалека изгоем. Но даже здесь у него не получилось вести тихую жизнь. Его кулаки жаждут крови, а сердце — мести. Его запомнят как чужака, который навел страх на весь преступный мир Бангкока.

Страна: Франция

Жанр: боевик

Дата выхода в России: 27 июня 2023

В ролях: Насим Си-Амед, Витая Пансрингарм, Оливье Гурме, Лоран Нуне, Сахайак Бунсанакит, Кеннет Вон, Мехди Адим, Жижи Велиситат

Режиссер: Ксавье Жа

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   фильм   боевики   Насим Си-Амед   Ксавье Жа   Витая Пансрингарм   Оливье Гурме   Лоран Нуне   Сахайак Бунсанакит   Кеннет Вон   Мехди Адим   Жижи Велиситат   2023   
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