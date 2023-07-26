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«Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская оконфузилась на&nbsp;шоу Павла Воли

«Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская оконфузилась на шоу Павла Воли

Автор:
26 июля 2023 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Мисс Москва-2023   Юмор   ангелина бреженская   знаменитости   красота   павел воля   передача   
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25-летняя модель ответила на блиц-опрос комика, раскрыв секреты конкурсов красоты.

Победительницей конкурса «Мисс Москва-2023» стала участница родом из Саратова — модель и телеведущая Ангелина Бреженская. На шоу Павла Воли она призналась, что непросто быть самой красивой девушкой столицы.


«Тяжело и волнительно. Дело в том, что недавно на меня набросились борцы за бодипозитив и естественную внешность. А приз в конкурсе – вы не поверите, что мне дали! Сертификат в клинику пластической хирургии! А потом спрашивают, как вы относитесь к пластике!» — сказала Ангелина и рассмеялась.

По словам девушки, именно она победила в конкурсе, поскольку умеет себя правильно подать, продемонстрировать женственность и сексуальность. Павел предложил модели ответить на вопросы о конкурсах красоты в формате блица. «На конкурсах не всё куплено», — сказала Ангелина, рассмешив ведущего. Она также опровергла стереотип о том, что участие в конкурсе принимают только глупые девушки.

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Метки: Видео   Мисс Москва-2023   Юмор   ангелина бреженская   знаменитости   красота   павел воля   передача   
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11  комментариев
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12k
Rus77 53 минуты назад
ТП!
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7k
Кружок 47 секунд назад
Ну, хотя бы красивая
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13k
Ivan Минуту назад
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Aleksandr Минуту назад
Если хочешь стать "звездой", поработай-ка 3,14здой... (с) народная мудрость
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Сид 3 минуты назад
В каком месте там естественность? Пластик на силиконе..
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15k
Shtoppi 43 минуты назад
встретился как-то элитный клоун с элитной ... и давай несмешные шутки шутить.
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4k
MPEG-8 46 минут назад
Хозяин видно один у Павлика и красавицы, раз двигают так активно.
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Snezhinka

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