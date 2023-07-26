«Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская оконфузилась на шоу Павла Воли

25-летняя модель ответила на блиц-опрос комика, раскрыв секреты конкурсов красоты.
Победительницей конкурса «Мисс Москва-2023» стала участница родом из Саратова — модель и телеведущая Ангелина Бреженская. На шоу Павла Воли она призналась, что непросто быть самой красивой девушкой столицы.
«Тяжело и волнительно. Дело в том, что недавно на меня набросились борцы за бодипозитив и естественную внешность. А приз в конкурсе – вы не поверите, что мне дали! Сертификат в клинику пластической хирургии! А потом спрашивают, как вы относитесь к пластике!» — сказала Ангелина и рассмеялась.
По словам девушки, именно она победила в конкурсе, поскольку умеет себя правильно подать, продемонстрировать женственность и сексуальность. Павел предложил модели ответить на вопросы о конкурсах красоты в формате блица. «На конкурсах не всё куплено», — сказала Ангелина, рассмешив ведущего. Она также опровергла стереотип о том, что участие в конкурсе принимают только глупые девушки.
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