«Мисс Москва-2023» Ангелина Бреженская оконфузилась на шоу Павла Воли

Победительницей конкурса «Мисс Москва-2023» стала участница родом из Саратова — модель и телеведущая Ангелина Бреженская. На шоу Павла Воли она призналась, что непросто быть самой красивой девушкой столицы.





«Тяжело и волнительно. Дело в том, что недавно на меня набросились борцы за бодипозитив и естественную внешность. А приз в конкурсе – вы не поверите, что мне дали! Сертификат в клинику пластической хирургии! А потом спрашивают, как вы относитесь к пластике!» — сказала Ангелина и рассмеялась.