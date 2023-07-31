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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 июля

Автор:
31 июля 2023 16:19
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2536
20
Мемы последнего дня июля. А дальше что? Мемы первого августа? Господи, куда мы катимся?!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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7k
Invertor 23 минуты назад
Комментарий к фото
А когда я учился в школе, то "моего телефона" просто не было, а за "гаджеты" били по морде.
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34k
Андрей Иванов 47 минут назад
Полное отсутствие логики. Глистов, конечно, весы не видят
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61k
doker Час назад
Почему нет? Есть. Но она - накопительная аллергия и проявляется в возрасте, с опытом, но тогда, увидев такого человека, вы просто сворачиваете в сторону, подальше.
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11k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
Плюсы вечерней пробежки
- вечерняя прохлада
- в сумерках на вас мало кто будет смотреть
- даст вам усталость в конце дня и после душа вы скорей всего быстро уснёте
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