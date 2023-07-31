Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 июля

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Мемы последнего дня июля. А дальше что? Мемы первого августа? Господи, куда мы катимся?!
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Ну да, после работы ведь её совсем нет ))