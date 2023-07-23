12 архитектурных шедевров, которых больше нет

За тысячелетия своего существования человек создал огромное количество архитектурных шедевров. Множество древних строений даже спустя века вызывают благоговейный трепет. Однако не все сооружения выдерживают испытание временем, но ими все еще можно любоваться на старых фотографиях и рисунках.

Одно из последних фото древнеегипетской крепости Бухен, которая исчезла из-за строительства плотины