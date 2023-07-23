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12 архитектурных шедевров, которых больше нет

12 архитектурных шедевров, которых больше нет

Автор:
23 июля 2023 11:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Шедевр   архитектура   в мире   интересно   познавательно   строения   фото   
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Архитектура, которую мы потеряли.

За тысячелетия своего существования человек создал огромное количество архитектурных шедевров. Множество древних строений даже спустя века вызывают благоговейный трепет. Однако не все сооружения выдерживают испытание временем, но ими все еще можно любоваться на старых фотографиях и рисунках.


Одно из последних фото древнеегипетской крепости Бухен, которая исчезла из-за строительства плотины

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Дом на утесе, уничтоженный во время пожара 1907 года, Сан-Франциско

Пирс города Свиноуйсьце, разрушенный в 1920-х годах, бывшая Германия и нынешняя Польша

Термы Диоклетиана в Риме, построенные в конце III века, от которых осталось лишь несколько стен

Парк-отель в немецком Бремене, сгоревший в 1907 году

Мост через Эльбу в Гамбурге, который сохранился лишь частично: башни были разобраны

Лос-Анджелес 1918 года, от которого ничего не осталось

Больница в Бристоле, Англия, разрушенная в 1940-х

Столица Северной Македонии Скопье до землетрясения 1963 года, которое все уничтожило

Храм Христа Спасителя в Борках (Харьковская губерния), разрушенный в Великую отечественную войну

Старый дом в Хелмонде, Нидерланды, который снесли в 2019 году

Падающая башня в испанской Сарагосе: ее снесли в 1892 году, так как она очень сильно наклонилась

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Метки: Шедевр   архитектура   в мире   интересно   познавательно   строения   фото   
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5  комментариев
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10k
au3 Час назад
"Лос-Анджелес 1918 года, от которого ничего не осталось"

Точно шедевр ...
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850k
А.Берестенко 7 минут назад
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71k
Татьяна Юсова 12 минут назад
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91k
Дмитрий 15 минут назад
Тысячи храмов порушили красные безбожники после расстрела царской семьи.
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2k
friday2009 Час назад
А что шедеврального в предпоследнем здании? Банальное строение
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