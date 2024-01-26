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Рабочие родились в рубашке

Рабочие родились в рубашке

Автор:
26 января 2024 08:57
Метки: Видео   люди   неудача   падение   повезло   рабочие   тб   техника безопасности   фейл   
2271
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Камера наблюдения запечатлела волнительный момент из жизни неосторожных рабочих. Лишь благодаря удаче мужчинам удалось остаться в живых.

В этот раз повезло

Не стой под грузом и стрелой!

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Метки: Видео   люди   неудача   падение   повезло   рабочие   тб   техника безопасности   фейл   
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13  комментариев
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35k
Fat Lynx Час назад
Не стойте и не прыгайте,
не пойте, не пляшите,
там где идет строительство
или подвешен груз!
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16k
Alex Полчаса назад
Есть серия китайских роликов (мультяшных) про травмы на производстве, многие ржут, типа, да ну, что за фантазии у них. Нифига это не фантазии, вот так в жизни и происходит, только тут реально повезло, что троих не всмятку.
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25k
Евгений 52 минуты назад
Один в полёт-таки отправился.

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3k
vagon1 53 минуты назад
А почему спаслись?
А потому что, согласно ТБ, были в касках!
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1k
Лютый вам Бетховен 53 минуты назад
Простите за садизм, но получился смешной момент.
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46k
Игорь Час назад
Куда это они так рванули? Штаны менять?
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348
ruslan d Час назад
Не стой под стрелой ...
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26k
ЦСКА 2 часа назад
Такелажники 80-го уровня...А попросту-дебилы!
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703
Mazabest 2 часа назад
ТБ написана кровью. Вроде не маленькие мужики
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