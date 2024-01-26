Рабочие родились в рубашке

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Камера наблюдения запечатлела волнительный момент из жизни неосторожных рабочих. Лишь благодаря удаче мужчинам удалось остаться в живых.
В этот раз повезло
Не стой под грузом и стрелой!
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не пойте, не пляшите,
там где идет строительство
или подвешен груз!
А потому что, согласно ТБ, были в касках!