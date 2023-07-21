17 эпичных провалов, которые допустили горе-архитекторы

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Иногда мы сталкиваемся со странными дизайнерскими решениями , которые заставляют задуматься, что имели в виду создатели этого "шедевра". Однако, какими бы абсурдными они ни казались, мы должны помнить, что все мы порой совершаем ошибки на работе. Но на забавные промахи в этом посте, стоит взглянуть обязательно.
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