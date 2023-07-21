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17 эпичных провалов, которые допустили горе-архитекторы

17 эпичных провалов, которые допустили горе-архитекторы

Автор:
21 июля 2023 21:20
Сообщество : Юмор
Метки: Горе-архитекторы   дизайнеры   допустили   ошибки   провалы   эпичные   
2448
18

Иногда мы сталкиваемся со странными дизайнерскими решениями , которые заставляют задуматься, что имели в виду создатели этого "шедевра". Однако, какими бы абсурдными они ни казались, мы должны помнить, что все мы порой совершаем ошибки на работе. Но на забавные промахи в этом посте, стоит взглянуть обязательно.

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Метки: Горе-архитекторы   дизайнеры   допустили   ошибки   провалы   эпичные   
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5  комментариев
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5k
Трям 2 часа назад
90% - .хуйня притянутая за уши!
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
"Праздник святого Йёргена".
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416
twincam Час назад
ГУЙНЯ какая то
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25k
Павел Плеханов Час назад
№13 - отличная уютная ванна :)
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1k
Просто прохожий 2 часа назад
Из "проколов-залепух" архитекторов это только №10, да и то неизвестно какая планировка(и что требовал заказчик), может вид в свою квартиру. А остальное это всё вина заказчиков, и невероятная жадность, а в некоторых случаях просто раздолбайство строителей. хотят как можно больше выжать с квадратного метра, а если для себя то просто ущербное воспитание и образование полученное в интернете.
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