17 эпичных провалов, которые допустили горе-архитекторы

Иногда мы сталкиваемся со странными дизайнерскими решениями , которые заставляют задуматься, что имели в виду создатели этого "шедевра". Однако, какими бы абсурдными они ни казались, мы должны помнить, что все мы порой совершаем ошибки на работе. Но на забавные промахи в этом посте, стоит взглянуть обязательно.