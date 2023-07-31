Американец принес аллигатору угощение, но чуть сам не угодил в его пасть

К счастью, ему на помощь приходит укротитель. "Я же говорил вам, что это может быть последнее выступление. С Чадом еще и не такое случалось", - объясняет работник фермы, пытаясь успокоить толпу.

"А этот зверь двигается куда быстрее, чем вы ожидали, не так ли? У меня чуть сердце не остановилось, а у вас? Как видите, Элвис хотел съесть индейку, которую предлагал Чад. Когда индейка не попала ему в пасть, он сосредоточился на том, где было движение. Вот почему при работе с крупными рептилиями всегда нужен напарник".