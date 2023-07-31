Американец принес аллигатору угощение, но чуть сам не угодил в его пасть

Житель штата Колорадо чудом избежал нападения гигантского аллигатора на ферме рептилий. Чад хотел покормить хищника по кличке Элвис индейкой, но поскользнулся. Животное тут же устремилось к жертве.
Сначала укротитель провел инструктаж. На кадрах видно, как Элвис смиренно ждет кормления.
"Аллигаторы умны, и он понимает, что у меня нет еды. Элвис знает, что мясо находится в желтом ведре, поэтому он плывет к Чаду", - объяснил эксперт.
Чад подает знак животному, что мясо у него. Мужчина медленно подходит к Элвису. Зайдя по щиколотку в воду, он бросает тушу аллигатору, но теряет опору на скользком берегу.
Увидев добычу покрупнее, аллигатор бросается к мужчине. Чад пытается встать на ноги.
К счастью, ему на помощь приходит укротитель. "Я же говорил вам, что это может быть последнее выступление. С Чадом еще и не такое случалось", - объясняет работник фермы, пытаясь успокоить толпу.
"А этот зверь двигается куда быстрее, чем вы ожидали, не так ли? У меня чуть сердце не остановилось, а у вас? Как видите, Элвис хотел съесть индейку, которую предлагал Чад. Когда индейка не попала ему в пасть, он сосредоточился на том, где было движение. Вот почему при работе с крупными рептилиями всегда нужен напарник".
"В выходные Элвис с трудом решил , что же он хочет съесть - индейку или ноги Чада. Кто бы мог подумать, что 4-метровый 300-килограммовый аллигатор может так быстро передвигаться", - гласит подпись к видео.
Чад не пострадал, по пообещал поработать на техникой броска.
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В наши дни существует всего два вида аллигаторов: один из них встречается в Северной Америке, а другой - в Китае. На ферме Colorado Gator, основанной в 1977 году, обитают около 300 особей американского аллигатора, а также нильские крокодилы, эму, аллигаторы-альбиносы, разнообразные змеи, черепахи, лягушки и ящерицы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Прошу прощения, если слишком грубо , но наболело .