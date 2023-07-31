FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14433 поста • 1684 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Американец принес аллигатору угощение, но чуть сам не угодил в его пасть

Американец принес аллигатору угощение, но чуть сам не угодил в его пасть

Автор:
31 июля 2023 11:27
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   животные   инцидент   история   нападение   ферма   
1207
7
1

Житель штата Колорадо чудом избежал нападения гигантского аллигатора на ферме рептилий. Чад хотел покормить хищника по кличке Элвис индейкой, но поскользнулся. Животное тут же устремилось к жертве.

Сначала укротитель провел инструктаж. На кадрах видно, как Элвис смиренно ждет кормления.

"Аллигаторы умны, и он понимает, что у меня нет еды. Элвис знает, что мясо находится в желтом ведре, поэтому он плывет к Чаду", - объяснил эксперт.

Чад подает знак животному, что мясо у него. Мужчина медленно подходит к Элвису. Зайдя по щиколотку в воду, он бросает тушу аллигатору, но теряет опору на скользком берегу.

Увидев добычу покрупнее, аллигатор бросается к мужчине. Чад пытается встать на ноги.

К счастью, ему на помощь приходит укротитель. "Я же говорил вам, что это может быть последнее выступление. С Чадом еще и не такое случалось", - объясняет работник фермы, пытаясь успокоить толпу.

"А этот зверь двигается куда быстрее, чем вы ожидали, не так ли? У меня чуть сердце не остановилось, а у вас? Как видите, Элвис хотел съесть индейку, которую предлагал Чад. Когда индейка не попала ему в пасть, он сосредоточился на том, где было движение. Вот почему при работе с крупными рептилиями всегда нужен напарник".

"В выходные Элвис с трудом решил , что же он хочет съесть - индейку или ноги Чада. Кто бы мог подумать, что 4-метровый 300-килограммовый аллигатор может так быстро передвигаться", - гласит подпись к видео.

Чад не пострадал, по пообещал поработать на техникой броска.

В наши дни существует всего два вида аллигаторов: один из них встречается в Северной Америке, а другой - в Китае. На ферме Colorado Gator, основанной в 1977 году, обитают около 300 особей американского аллигатора, а также нильские крокодилы, эму, аллигаторы-альбиносы, разнообразные змеи, черепахи, лягушки и ящерицы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: аллигатор   животные   инцидент   история   нападение   ферма   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Александр Час назад
Сам мудак... Вопросов нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
WithU Час назад
Ну что опять за перевод ? Это пипец какой-то ! Неужели так сложно « причесать» / отредактировать текст , раз уж выкладываете его здесь ? Или наср..ть , ибо главное нарубить лайков ?
Прошу прощения, если слишком грубо , но наболело .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

487688



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#история#милота#ДТП#Китай#сарказм#в мире#криминал#медведь#мигранты
#фото#СССР#аварии#забавно#люди#авто аварии#машина#факты#знаменитости#США
#Юмор#Прикол#автомобили#кино#новости#автомир#интересно#Россия#искусство#Москва
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться