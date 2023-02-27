"Только бирки на ноге не хватает": забавные случаи под наркозом

Пользователи сети делятся историями из больничных палат про розыгрыши анестезиологов и шутки их пациентов.
- Когда вводил одному пациенту пропофол, попросил его считать в обратном порядке от 100. Уже на 97-ми пациент начал невнятно произносить слова и закрыл глаза... Через несколько секунд он резко открывает глаза и выкрикивает: “Шутка!” Напугал всю операционную до чёртиков. После этого анестезия подействовала, и он уснул. Мой самый запомнившийся случай из практики.
- Перед удалением аппендицита хирург сказал мне: “А сейчас мы вас вскроем и посмотрим, что там найдём”. Я ответил: “Договорились. Только если найдёте что-нибудь ценное - поделим это пополам”.
- Был у меня проктолог по фамилии Джонс. Перед процедурой колоноскопии я попросил жену в шутку написать на моей ягодице “Доктор Джонс, сейчас не время для любви” (цитату из “Индианы Джонса”). Процедуру мне делали под наркозом. Когда отходил в палате, мне сказали, что, увидев мою надпись, весь медперсонал в процедурной комнате сделал 3-минутный перерыв.
- Моему сыну сделали общий наркоз для небольшой процедуры. Врачи попросили меня посидеть с ним, пока он восстанавливался. В палате сын заметил зеркало над кроватью — и был уверен, что перед ним его брат. У него случился целый диалог с собственным отражением. Никакого брата у него нет.
- В шутку сказал анестезиологу, что буду противостоять анестезии и постараюсь остаться в сознании, на что он ответил: “Люблю такие противостояния. Но знаете, что самое приятное?” Я взглянул на него, и он закончил фразу: “Я всегда выигрываю”. Проснулся я уже только после операции.
- Когда анестезия начала действовать, мне было так классно. Сказал анестезиологу, что ему надо открыть свой бар и продавать коктейли из препаратов. Он ответил: “Да, но тогда все мои посетители сразу бы... отключались”. Следующее, что помню — я проснулся в послеоперационной палате.
- Перед удалением зубов мудрости мне поставили капельницу с анестетиком. Я внезапно увидел пузырёк воздуха, который спускался по трубке из капельницы — и перепугался. Читал где-то, что если в вены попадёт воздух, это может вызвать аневризму и привести к смерти. Тогда я не знал, что: 1) когда воздуха немного — это нормально (пузырёк в трубке был максимум 10 мм), и 2) что в капельнице есть отверстие, через которое этот воздух выходит.
Я успел выкрикнуть: “Аневризма мозга!” и сразу заснул. Врач рассказал мне об этом уже после операции. Сказал, что это была самая смешная фраза перед отключкой.
- В 16 я перенёс операцию на сердце. Мне поставили первый укол с анестетиком, подождали пару минут, и переместили с кровати на каталку, накрыв простынёй. Я сразу заметил, что мои ноги выглядывают из простыни — прямо как у трупов в фильмах. Недолго думая, я, слегка опьянённый анестезией, выпалил: “Смотрите! Только бирки на ноге не хватает!” и накрыл простынёй голову.
Смеялся до упаду, пока надо мной стояли и ахали взволнованные родственники и медперсонал. До сих пор считаю, что это была отменная шутка.
- Слышал, что один парень перед колоноскопией положил между ягодиц маленькую сложенную записку. В ней говорилось: “Добрый день, доктор Джонсон. Мы не смогли вам дозвониться по поводу расширенной гарантии на ваш автомобиль...”
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