"Только бирки на ноге не хватает": забавные случаи под наркозом

- Был у меня проктолог по фамилии Джонс. Перед процедурой колоноскопии я попросил жену в шутку написать на моей ягодице “Доктор Джонс, сейчас не время для любви” (цитату из “Индианы Джонса”). Процедуру мне делали под наркозом. Когда отходил в палате, мне сказали, что, увидев мою надпись, весь медперсонал в процедурной комнате сделал 3-минутный перерыв.







- Моему сыну сделали общий наркоз для небольшой процедуры. Врачи попросили меня посидеть с ним, пока он восстанавливался. В палате сын заметил зеркало над кроватью — и был уверен, что перед ним его брат. У него случился целый диалог с собственным отражением. Никакого брата у него нет.